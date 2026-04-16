Stellantis guarda alla Cina: torna l’ipotesi partnership con Dongfeng

Dopo aver avuto ottime notizie dalle consegne nel primo trimestre 2026, Stellantis sta valutando la possibilità di rilanciare una partnership con Dongfeng Motor per una produzione congiunta di automobili in Europa e in Cina. A riportarlo la statunitense Bloomberg.

Le due società sarebbero in trattativa per concedere a Dongfeng l’accesso agli stabilimenti Stellantis sottoutilizzati in Europa. Dongfeng potrebbe a sua volta produrre automobili di alcuni marchi Stellantis in Cina. A parziale conferma di questo riavvicinamento, nelle scorse settimane, rappresentanti di Dongfeng hanno visitato di recente stabilimenti in Germania e in Italia.