Exor, Equita conferma il buy e alza il target price: la Juventus pesa negativamente sul titolo della holding

È qui che si inserisce quello che gli analisti definiscono implicitamente uno “scontro”: da una parte il valore stimato degli asset, dall’altra la sfiducia (o prudenza) del mercato, che continua a prezzare il titolo con un forte discount. «Pur riconoscendo l’assenza di catalyst di breve termine, è difficile non confermare il BUY», spiegano da Equita, proprio alla luce di questa distanza.

Al centro infatti resta il tema del cosiddetto “sconto sul NAV”, ovverosia quando il titolo quota a un prezzo molto inferiore rispetto alla somma del valore delle partecipazioni. Nel caso di Exor, questo sconto è oggi intorno al 53% , vicino al massimo storico del 55% e ben sopra la media del 31% dal 2013.

Accanto allo sconto, Equita sottolinea alcuni elementi strutturali positivi. Tra questi, il track record del NAV per azione (NAVPS), cresciuto di circa 3 volte dal 2016, e una struttura finanziaria particolarmente solida. Il riferimento è al loan-to-value (LTV), un indicatore che misura il rapporto tra debito e valore degli asset: nel caso di Exor è pari a circa 0,03x, un livello molto basso che indica un indebitamento contenuto rispetto al valore del portafoglio. Inoltre, i dividendi incassati dalle partecipate sono ritenuti sufficienti a coprire i costi della holding e la remunerazione degli azionisti, rafforzando ulteriormente la solidità complessiva.

Resta poi centrale il contributo delle principali partecipazioni quotate, in primis Ferrari – che pesa per circa il 37% del NAV – su cui Equita mantiene una raccomandazione positiva. Tuttavia, negli ultimi anni il peso degli asset non quotati è cresciuto in modo significativo, arrivando al 28% del NAV (dall’8% del 2021), riducendo la trasparenza complessiva sulla valutazione.