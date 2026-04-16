Simonelli: «Vogliamo rendere più vantaggioso acquistare calciatori italiani»

«Da parte della Serie A c’è la volontà di portare più calciatori italiani nei nostri club, rendendo almeno neutrale l’acquisto dei giocatori, non dico conveniente. Oggi è molto più semplice investire su un giocatore straniero». Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, parlando in occasione dell’evento “Il Foglio a San Siro”, organizzato dal quotidiano Il Foglio.
«Alla Serie A certo che interessa la Nazionale, il fatto che l’Italia non vada ai Mondiali è un danno enorme, per esempio sulla vendita dei diritti tv del campionato negli USA. Se la critica è sul mancato stage, sappiamo che nessuna Nazionale lo ha fatto, solo la Turchia ha interrotto il campionato», ha proseguito Simonelli.
«La candidatura di Malagò alla presidenza FIGC? Di fronte alle capacità manageriali di Malagò, la scelta era facile. Ci sono delle aspettative da parte della Lega Serie A e abbiamo un’esigenza comune tra i club: favorire il fatto che ci possano essere ancora grandi campioni. Sono sicuro che Malagò troverà un’intesa sui programmi che la Serie A gli chiederà di portare avanti se accetterà la candidatura».
«Stadi? Tema che vede l’Italia arretrata rispetto agli altri. Ci auguriamo che grazie all’aiuto della politica nello snellire le procedure, non si debba rinunciare agli Europei», ha concluso.