Simonelli: «Vogliamo rendere più vantaggioso acquistare calciatori italiani»

«Da parte della Serie A c’è la volontà di portare più calciatori italiani nei nostri club, rendendo almeno neutrale l’acquisto dei giocatori, non dico conveniente. Oggi è molto più semplice investire su un giocatore straniero». Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, parlando in occasione dell’evento “Il Foglio a San Siro”, organizzato dal quotidiano Il Foglio.

«Alla Serie A certo che interessa la Nazionale, il fatto che l’Italia non vada ai Mondiali è un danno enorme, per esempio sulla vendita dei diritti tv del campionato negli USA. Se la critica è sul mancato stage, sappiamo che nessuna Nazionale lo ha fatto, solo la Turchia ha interrotto il campionato», ha proseguito Simonelli.