FIGC, nessun calciatore in corsa per la presidenza: sarà sfida tra Malagò e Abete

Malagò, sostenuto dalla Lega Serie A (con l’eccezione della posizione espressa da Claudio Lotito), ha incontrato a Roma i rappresentanti delle componenti tecniche: il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Umberto Calcagno e quello dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio Renzo Ulivieri. L’incontro, di carattere interlocutorio, ha riguardato in particolare le priorità del sistema, tra cui il tema delle licenze nazionali e dei criteri economico-finanziari per l’ammissione ai campionati professionistici.

Le due componenti, che complessivamente pesano per il 30% dei voti (20% AIC e 10% AIAC), non hanno ancora espresso una posizione definitiva, ma – sempre secondo la Gazzetta dello Sport – l’interlocuzione con Malagò è stata considerata positiva. Un nuovo confronto è previsto nei prossimi giorni per approfondire i contenuti programmatici.

Parallelamente, Calcagno e Ulivieri hanno incontrato anche Abete, attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti, che può contare su una base significativa di consenso all’interno della propria componente. Nel corso del confronto, Abete ha ribadito la volontà di portare avanti la candidatura, sottolineando l’importanza di una guida espressione diretta del sistema federale.