In particolare, nella relazione si legge che la remunerazione per il presidente e amministratore delegato Urbano Cairo è stata fissata nel Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2025 a 1.500.000 euro per quanto riguarda il compenso fisso e a 1.500.000 euro per quanto riguarda il compenso variabile massimo.

Stipendio in calo per il patron del Torino Urbano Cairo nel 2025 per la carica di presidente di RCS MediaGroup, la società che edita la Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera. Il dato emerge dalla relazione sulla remunerazione per l’anno 2025 di RCS, in cui sono presenti la cifre legate ai compensi incassati da Cairo per la presidenza.

«Il Comitato, nella riunione del 20 marzo 2026, ha svolto la propria attività istruttoria in merito alla consuntivazione della componente variabile della retribuzione del Presidente e Amministratore Delegato e del Consigliere esecutivo Marco Pompignoli. Il Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2026, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, sulla base della misura del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per il 2025, ha deliberato di consuntivare la componente variabile per l’esercizio 2025 nell’ammontare complessivo di Euro 1.286 mila per il Presidente e Amministratore Delegato e di Euro 336 mila per il Consigliere Marco Pompignoli», prosegue la relazione.

Cairo stipendio 2025 – La cifra complessiva

In totale, quindi la remunerazione complessiva di Cairo come presidente e ad di RCS si è attestata nel 2025 a quota 2,791 milioni di euro. Si tratta di compensi fissi per 1,5 milioni di euro, di compensi variabili per 1,286 milioni di euro e di benefici non monetari per 5mila euro. La cifra è in calo aumento del 4% rispetto al 2024, quando aveva incassato poco più di 2,9 milioni di euro.