Mediaset, ai soci dividendi più alti degli ultimi 15 anni: quanto incassano i Berlusconi

Il Consiglio di Amministrazione di Mfe-Mediaforeurope ha approvato all’unanimità il bilancio consolidato 2025. All’assemblea degli azionisti verrà proposto un aumento del dividendo a 0,27 euro (+8% rispetto al 2023). In particolare, nel 2025 ricavi consolidati del Gruppo si sono attestati a 4,031 miliardi di euro, in crescita del 37% (2,950 miliardi di euro nell’esercizio 2024). La raccolta pubblicitaria netta del Gruppo (mezzi propri e di terze parti) ha raggiunto 3,238 miliardi di euro (2,695 milioni di euro nell’esercizio 2024) mentre gli altri ricavi sono saliti a 793 milioni di euro (255 milioni di euro nell’esercizio 2024).

L’EBIT ricorrente consolidato del Gruppo è stato pari a 317 milioni di euro, mentre l’EBIT consolidato riportato dal Gruppo, che include voci non ricorrenti per 78 milioni di euro (costi di ristrutturazione e costi accessori all’Offerta su ProsiebenSat.1) è stato pari a 239 milioni di euro. L’utile netto consolidato ha raggiunto 301 milioni di euro, più del doppio dei 138 milioni di euro registrati nel 2024, segnando una delle performance più solide per il gruppo televisivo degli ultimi anni. Molto positivo è anche l’andamento della generazione di cassa: il free cash flow ha raggiunto 498 milioni di euro, in crescita del 45% rispetto all’esercizio precedente. La posizione finanziaria netta di MFE ai fini del rispetto dei covenant si attesta a un indebitamento di 959 milioni di euro, ben sotto controllo, nonostante l’esborso complessivo di 504 milioni di euro per l’acquisizione di una quota fino al 75,6% del capitale sociale di ProSiebenSat.1. Sulla base di questi risultati, il Consiglio di amministrazione ha proposto un dividendo ordinario di 0,22 euro per azione, che rappresenta un ammontare complessivo di 154 milioni di euro: il più alto degli ultimi 15 anni.