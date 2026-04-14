Dai telecronisti ai commentatori, le scelte della Rai per i Mondiali: Falcao in studio e l’80% di gare in prima serata

La Rai definisce la squadra e il palinsesto per i Mondiali 2026. In particolare, saranno 35 le partite trasmesse in chiaro dalla rete pubblica tra l’11 giugno e il 19 luglio, tutte su Rai 1 (le altre saranno invece in esclusiva su DAZN). L’80% degli incontri è previsto in prime time, inclusi quarti di finale, semifinali e finale.
Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, sul fronte delle telecronache il gruppo sarà composto da Alberto Rimedio, Stefano Bizzotto, Luca De Capitani, Tiziana Alla (che sarà la prima donna a occuparsi della telecronaca delle partite dei campionati del mondo di calcio), Dario Di Gennaro, Giuseppe Galati e Gianluigi Zamponi. I commenti tecnici saranno affidati a Lele Adani, Andrea Stramaccioni, German Denis e Stefano Sorrentino.
La vera novità dovrebbe riguardare gli opinionisti. In particolare, infatti, il protagonista sarà Paulo Roberto Falcao: il grande ex centrocampista della Roma e della nazionale brasiliana dovrebbe essere infatti presenza fissa nei pre e nei post partita, insieme ad un altro grande ex centrocampista come Marco Tardelli, avversario di Falcao tra l’altro anche nella storica Italia-Brasile 3-2 del Mondiale 1982 (in cui fece tremare gli azzurri segnando la rete del momentaneo 2-2, prima del definitivo 3-2 di Paolo Rossi) così come Ciccio Graziani e Fulvio Collovati, altri volti tra i protagonisti negli studi pre e post partita delle gare. Inoltre, ci saranno anche l’ex tecnico di Sassuolo ed Empoli Alessio Dionisi (una novità per RaiSport), Sabino Nela, Bruno Giordano e Domenico Marocchino. Per la finale del 19 luglio è prevista una postazione studio allo stadio: conduzione affidata a Marco Mazzocchi, con Andrea Stramaccioni nel ruolo di talent.
Nei giorni scorsi, inoltre, è stato definito anche quello che sarà palinsesto degli approfondimenti, che sarà distribuito tra Rai 1 e Rai 2. Su Rai 1, dal 12 giugno al 19 luglio, finestre dedicate all’interno di “UnoMattina News” (15 minuti tra le 8:30 e le 9:30, dal lunedì al venerdì) con Giovanna Carollo, Stefano Orsini e Paolo Maggioni. Sempre su Rai 1, i pre e post partita delle gare in diretta (circa 15 minuti ciascuno) saranno condotti da Paola Ferrari, mentre in seconda serata andrà in onda “Notti Mondiali” con Simona Rolandi e Alessandro Antinelli.
Su Rai 2, “Dribbling” accompagnerà l’avvicinamento dal 1° al 12 giugno (ore 14.00), con cura e coordinamento di Fabrizio Failla e conduzione di Paolo Paganini, mentre dal 13 giugno al 19 luglio il programma diventerà “Dribbling Mondiali”. Sempre su Rai 2, nello stesso periodo, andrà in onda “Italia chiama America” (18:35), condotto da Francesca Spaziani Testa.