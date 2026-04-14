Dai telecronisti ai commentatori, le scelte della Rai per i Mondiali: Falcao in studio e l’80% di gare in prima serata

La Rai definisce la squadra e il palinsesto per i Mondiali 2026. In particolare, saranno 35 le partite trasmesse in chiaro dalla rete pubblica tra l’11 giugno e il 19 luglio, tutte su Rai 1 (le altre saranno invece in esclusiva su DAZN). L’80% degli incontri è previsto in prime time, inclusi quarti di finale, semifinali e finale.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, sul fronte delle telecronache il gruppo sarà composto da Alberto Rimedio, Stefano Bizzotto, Luca De Capitani, Tiziana Alla (che sarà la prima donna a occuparsi della telecronaca delle partite dei campionati del mondo di calcio), Dario Di Gennaro, Giuseppe Galati e Gianluigi Zamponi. I commenti tecnici saranno affidati a Lele Adani, Andrea Stramaccioni, German Denis e Stefano Sorrentino.