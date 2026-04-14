Serie A, la lotta salvezza potrebbe decidersi con lo spareggio: cosa dice il regolamento

Con l’avvicinarsi della fine del campionato di Serie A, torna a fare capolino l’ipotesi di uno spareggio per determinare la terza e ultima squadra retrocessa in Serie B (oltre a Pisa e Verona, ormai condannate), con Lecce e Cremonese che si trovano attualmente al 17° e al 18° posto, a quota 27 punti. L’opzione è stata introdotta a partire dalla stagione 2022/23 e riguarda solamente le squadre in lotta per non retrocedere e quelle che si contendono il titolo di Campione d’Italia.

Solamente per queste due situazioni, in caso di parità tra due o più squadre alla fine della stagione regolare, si procede con uno spareggio per il verdetto finale. Da quattro anni a questa parte, l’eventualità si è presentata una volta sola, proprio nella stagione 2022/23: in quel caso furono Spezia e Verona a giocarsi la permanenza in Serie A, con una gara secca al Mapei Stadium, vinta 1-3 dagli scaligeri.