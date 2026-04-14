Serie A, la lotta salvezza potrebbe decidersi con lo spareggio: cosa dice il regolamento

Attualmente Lecce e Cremonese – entrambe in lotta per salvarsi – si trovano a pari punti e darebbero vita a un doppio spareggio.

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Redazione
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Serie A spareggio salvezza
(Foto: Maurizio Lagana/Getty Images)

Con l’avvicinarsi della fine del campionato di Serie A, torna a fare capolino l’ipotesi di uno spareggio per determinare la terza e ultima squadra retrocessa in Serie B (oltre a Pisa e Verona, ormai condannate), con Lecce Cremonese che si trovano attualmente al 17° e al 18° posto, a quota 27 punti. L’opzione è stata introdotta a partire dalla stagione 2022/23 e riguarda solamente le squadre in lotta per non retrocedere e quelle che si contendono il titolo di Campione d’Italia. 

Solamente per queste due situazioni, in caso di parità tra due o più squadre alla fine della stagione regolare, si procede con uno spareggio per il verdetto finale. Da quattro anni a questa parte, l’eventualità si è presentata una volta sola, proprio nella stagione 2022/23: in quel caso furono Spezia Verona a giocarsi la permanenza in Serie A, con una gara secca al Mapei Stadium, vinta 1-3 dagli scaligeri. 

Il format fu poi modificato a partire dalla stagione 2023/24: lo spareggio Scudetto rimase su gara secca, mentre per lo spareggio salvezza si decise di introdurre la formula andata ritorno. Le squadre coinvolte giocherebbero in pratica due partite per decidere chi manterrebbe la categoria e chi sarebbe invece costretto a scendere in Serie B. Ma come funziona lo spareggio? Cosa dice il regolamento? 

Serie A spareggio salvezza – Cosa dice il regolamento

Le NOIF della FIGC (Norme Organizzative Interne Federali) stabiliscono che «in caso di parità di punteggio tra le squadre posizionate al 17° e al 18° posto, la squadra che si aggiudica la permanenza nel Campionato di Serie A è determinata mediante spareggio da effettuarsi sulla base di due gare di andata e ritorno». 

«La squadra meglio classificata secondo i criteri della Classifica avulsa, disputerà la gara di ritorno “in casa”. Si aggiudicherà lo spareggio la squadra che avrà realizzato, nelle due partite, il maggior numero di reti; in caso di parità di reti, non si procederà ai tempi supplementari e lo spareggio sarà aggiudicato direttamente con l’esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalle regole 7 e 10 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali”», recita il regolamento. 

Serie A spareggio salvezza – Le ipotesi di un arrivo a due e a tre

Qualora dunque Cremonese e Lecce dovessero concludere il campionato a pari punti, in virtù degli scontri diretti (2-0 e 1-2) sarebbero i lombardi ad avere il diritto di giocare la sfida di ritorno in casa. Lo spareggio salvezza sarebbe quindi: 

  • Partita di andata: Lecce-Cremonese 
  • Partita di ritorno: Cremonese-Lecce 

Ipotizzando invece un arrivo a pari punti tra tre squadre, e coinvolgendo dunque anche il Cagliari (attualmente a +5 sulle concorrenti, al 16° posto), la classifica avulsa sarebbe la seguente:

  • Cagliari – 7 punti (5 gol fatti; 5 gol subiti)
  • Lecce – 6 punti (5 gol fatti; 5 gol subiti)
  • Cremonese – 4 punti (5 gol fatti; 5 gol subiti)

Anche in questo caso, dunque, il Cagliari sarebbe salvo e lo spareggio per non retrocedere metterebbe di fronte Lecce e Cremonese.

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