Serie A, la lotta salvezza potrebbe decidersi con lo spareggio: cosa dice il regolamento

Con l’avvicinarsi della fine del campionato di Serie A, torna a fare capolino l’ipotesi di uno spareggio per determinare la terza e ultima squadra retrocessa in Serie B (oltre a Pisa e Verona, ormai condannate), con Lecce e Cremonese che si trovano attualmente al 17° e al 18° posto, a quota 27 punti. L’opzione è stata introdotta a partire dalla stagione 2022/23 e riguarda solamente le squadre in lotta per non retrocedere e quelle che si contendono il titolo di Campione d’Italia.
Solamente per queste due situazioni, in caso di parità tra due o più squadre alla fine della stagione regolare, si procede con uno spareggio per il verdetto finale. Da quattro anni a questa parte, l’eventualità si è presentata una volta sola, proprio nella stagione 2022/23: in quel caso furono Spezia e Verona a giocarsi la permanenza in Serie A, con una gara secca al Mapei Stadium, vinta 1-3 dagli scaligeri.
Il format fu poi modificato a partire dalla stagione 2023/24: lo spareggio Scudetto rimase su gara secca, mentre per lo spareggio salvezza si decise di introdurre la formula andata e ritorno. Le squadre coinvolte giocherebbero in pratica due partite per decidere chi manterrebbe la categoria e chi sarebbe invece costretto a scendere in Serie B. Ma come funziona lo spareggio? Cosa dice il regolamento?
Serie A spareggio salvezza – Cosa dice il regolamento
Le NOIF della FIGC (Norme Organizzative Interne Federali) stabiliscono che «in caso di parità di punteggio tra le squadre posizionate al 17° e al 18° posto, la squadra che si aggiudica la permanenza nel Campionato di Serie A è determinata mediante spareggio da effettuarsi sulla base di due gare di andata e ritorno».
«La squadra meglio classificata secondo i criteri della Classifica avulsa, disputerà la gara di ritorno “in casa”. Si aggiudicherà lo spareggio la squadra che avrà realizzato, nelle due partite, il maggior numero di reti; in caso di parità di reti, non si procederà ai tempi supplementari e lo spareggio sarà aggiudicato direttamente con l’esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalle regole 7 e 10 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali”», recita il regolamento.
Serie A spareggio salvezza – Le ipotesi di un arrivo a due e a tre
Qualora dunque Cremonese e Lecce dovessero concludere il campionato a pari punti, in virtù degli scontri diretti (2-0 e 1-2) sarebbero i lombardi ad avere il diritto di giocare la sfida di ritorno in casa. Lo spareggio salvezza sarebbe quindi:
- Partita di andata: Lecce-Cremonese
- Partita di ritorno: Cremonese-Lecce
Ipotizzando invece un arrivo a pari punti tra tre squadre, e coinvolgendo dunque anche il Cagliari (attualmente a +5 sulle concorrenti, al 16° posto), la classifica avulsa sarebbe la seguente:
- Cagliari – 7 punti (5 gol fatti; 5 gol subiti)
- Lecce – 6 punti (5 gol fatti; 5 gol subiti)
- Cremonese – 4 punti (5 gol fatti; 5 gol subiti)
Anche in questo caso, dunque, il Cagliari sarebbe salvo e lo spareggio per non retrocedere metterebbe di fronte Lecce e Cremonese.