UEFA: «Inammissibile il ricorso del Barça sul rigore non concesso contro l'Atletico Madrid»

Attraverso una nota la UEFA ha spiegato che «in seguito alla gara d’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League disputata mercoledì 8 aprile 2026 tra FC Barcelona e Atlético de Madrid, il Barcellona ha presentato un reclamo relativo a una decisione arbitrale . Il 13 aprile 2026, l’organo di controllo, etica e disciplina della UEFA ha dichiarato il reclamo inammissibile ».

Nella giornata che porta alla sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League fra Atletico Madrid e Barcellona , la UEFA ha risposto ufficialmente al reclamo presentato dal club blaugrana in merito all’arbitraggio della partita di andata da parte del direttore di gara rumeno Istvan Kovacs .

Nel reclamo presentato dal Barça si sottolineava, in merito alla partita del Camp Nou della scorsa settimana, come l’arbitro e il VAR abbiano commesso un errore di valutazione nell’espulsione per chiara occasione da gol ai danni di Cubarsì, ma soprattutto per il rigore non concesso alla squadra di Flick per il fallo di mano di Pubill.

In particolare, il difensore dell’Atletico, secondo quanto sottolineato dal report blaugrana, avrebbe commesso fallo di mano nella propria aerea visto che il portiere della squadra di Simeone, l’ex Atalanta Musso, aveva già rimesso in gioco il pallone da rimessa dal fondo, passandolo al compagno con i piedi. Pubill però ha fermato il pallone con le mani e ha battuto lui la rimessa dal fondo.

Secondo il Barcellona questo comportamento era da punire con un calcio di rigore che né Kovacs e nemmeno il VAR hanno valutato come tale. Da qui è nato il reclamo formale alla UEFA della società presieduta da Joan Laporta, che però oggi è stato respinto in maniera ufficiale e definitiva. Questa sera, sarà il campo a stabilire chi volerà in semifinale: si riparte dallo 0-2 in favore dei Colchoneros.