Serie A, tra coppe e contemporaneità: quando escono le date degli ultimi turni

Manca solamente la programmazione ufficiale, per sapere quando le squadre scenderanno in campo per lottare per i propri obiettivi. Ma quando saranno svelate le date degli ultimi turni? Saranno gli incastri tra campionato, Coppa Italia e coppe europee a determinare il calendario degli ultimi incontri e le tempistiche di comunicazione delle date.

La Serie A si prepara al suo rush finale, tra lotta Scudetto, corsa all’Europa e i duelli per evitare la retrocessione. Nel giro di poco più di un mese, tutti i verdetti del campionato saranno definitivi, prima che il calcio per club lasci spazio a quello per Nazionali, con il Mondiali di calcio (a cui l’Italia non prenderà parte).

Anticipi e posticipi Serie A quando escono – La programmazione

Si partirà da venerdì 17 aprile, quando saranno comunicati date e orari della 35esima giornata di campionato. Una programmazione che dipenderà dall’esito delle sfide di ritorno di Europa League e Conference League, che vedranno impegnate Bologna e Fiorentina, entrambe chiamate a delle vere e proprie imprese per restare in gioco.

La 36esima giornata di campionato sarà invece definita solamente dopo il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Il turno andrà in scena proprio prima della finale dell’Olimpico di Roma – in programma il 13 maggio –, motivo per cui andranno anticipate le partite delle due finaliste o al sabato o addirittura al venerdì precedente, come accadde per Milan-Bologna, finale dell’edizione 2024/25.

Rimarranno a quel punto la 37esima e la 38esima giornata. Questi due turni sono quelli che, per regolamento, prevedono la contemporaneità per le sfide di quelle squadre che lottano per i medesimi obiettivi. Le date e gli orari di queste due giornate saranno dunque disponibili rispettivamente dopo i turni 36 e 37, quando le classifiche saranno definite e si conosceranno i verdetti mancanti.