La Champions League è pronta per conoscere le migliori quattro squadre che si sfideranno alle semifinali dell’edizione 2025/26. Dopo le gare di andata, infatti, tra questa sera e domani si scopriranno le quattro formazioni che si affronteranno al penultimo turno della fase a eliminazione diretta della massima competizione a livello di club. L’appuntamento con il ritorno dei quarti di finale è fissato per martedì 14 e mercoledì 15 aprile 2026.

Sky sarà assoluta protagonista della competizione fino al 2027, con la trasmissione di tutte le sfide in esclusiva, fatta eccezione per i 18 incontri che Amazon Prime Video manderà in onda lungo l’arco di ognuna delle prossime stagioni: la migliore partita del mercoledì sera. Diritti che sono stati recentemente rinnovati fino al 2031, con l’aggiunta di una partita in favore di Prime Video.

Partita Champions in chiaro: la strategia di Sky

E le partite in chiaro? Anche per questa stagione, come accaduto nel 2024/25, Sky ha deciso di impostare una precisa strategia sulle partite free. La pay-tv di Comcast ha optato per offrire tutte le partite delle squadre italiane ai propri abbonati, trasmettendo invece su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno.

In aggiunta, Sky ha previsto la trasmissione di un incontro in differita su Cielo, la partita in programma alle ore 18.45, che viene riproposta in prima serata. Questa iniziativa, in particolare, si è conclusa con la fine degli ottavi di finale. Quindi a partire dai quarti non è prevista nessuna sfida in differita sul canale 26 del digitale terrestre.