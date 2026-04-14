Torino, Milano e Genova insieme per ospitare le Olimpiadi estive in Italia

Le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle città di Torino, Milano e Genova, hanno avviato un percorso condiviso per valutare la possibilità di presentare una candidatura unitaria del Nord-Ovest italiano a una futura edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi. Le istituzioni coinvolte si sono riunite oggi in un primo incontro operativo che ha segnato l’avvio formale del confronto. La riunione ha aperto un calendario di ulteriori appuntamenti che serviranno ad approfondire i diversi aspetti del progetto.

L’iniziativa – si legge in una nota – nasce con l’obiettivo di valorizzare la forte vocazione sportiva, infrastrutturale e internazionale dei tre territori, storicamente collegati tra loro e capaci di mettere in rete competenze, impianti sportivi, infrastrutture di mobilità e una consolidata esperienza nell’organizzazione di grandi eventi. L’asse Torino-Milano-Genova rappresenta infatti uno dei sistemi urbani più dinamici d’Europa, caratterizzato da un’elevata integrazione economica, culturale e logistica. Proprio su questa rete territoriale si fonderebbe l’eventuale candidatura olimpica.