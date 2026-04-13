Mancini vince anche in Qatar, l'Al-Saad conquista il campionato: 15° titolo per il tecnico

L’ex commissario tecnico di Italia e Arabia Saudita è arrivato nel club mediorientale a novembre scorso.

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Roberto Mancini (Foto: Robert Cianflone/Getty Images)

L’Al-Sadd di Roberto Mancini ha conquistato oggi, con una giornata di anticipo e grazie alla sconfitta del Shamai, il suo 19° titolo nazionale nella Qatar Stars League. La formazione dell’ex commissario tecnico di Italia e Arabia Saudita vede fra le proprie fila l’ex stella del Liverpool Roberto Firmino, che ha portato in dote 16 fra gol e assist nelle 20 partite fin qui disputate.

Si tratta del terzo titolo consecutivo per l’Al-Saad, a conferma del dominio a livello nazionale che questo club sta portando avanti in questi ultimi anni. Infatti, con la conquista del campionato è arrivato il sesto trofeo in otto stagioni.

Fra i calciatori che si sono messi in luce per l’Al-Saad va menzionato sicuramente Akram Afif, che si è confermato un vero e proprio leader tecnico di questa squadra realizzando 14 gol e fornendo 12 assist in campionato. Dietro di lui Rafa Mujica, autore di nove gol.

Per Mancini si tratta del 15° titolo conquistato nella sua carriera da allenatore. Menzione speciale per l’Europeo vinto con l’Italia nell’estate 2021. Di seguito tutti i trionfi dell’ex allenatore di Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray e Zenit:

  • Scudetti: 3 (2005/26 – 2006/07 – 2007/08)
  • Coppa Italia: 4 (2000/01 – 2003/04 – 2004/05 – 2005/06)
  • Supercoppa italiana: 2 (2005 – 2006)
  • Premier League: 1 (2011/12)
  • FA Cup: 1 (2010/11)
  • Community Shield: 1 (2012)
  • Coppa turca: 1 (2013/14)
  • Europeo: 1 (2021)
  • Campionato qatariota: 1 (2o26)

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