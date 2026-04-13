L’Al-Sadd di Roberto Mancini ha conquistato oggi, con una giornata di anticipo e grazie alla sconfitta del Shamai, il suo 19° titolo nazionale nella Qatar Stars League. La formazione dell’ex commissario tecnico di Italia e Arabia Saudita vede fra le proprie fila l’ex stella del Liverpool Roberto Firmino, che ha portato in dote 16 fra gol e assist nelle 20 partite fin qui disputate.

Si tratta del terzo titolo consecutivo per l’Al-Saad, a conferma del dominio a livello nazionale che questo club sta portando avanti in questi ultimi anni. Infatti, con la conquista del campionato è arrivato il sesto trofeo in otto stagioni.