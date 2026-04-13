Ufficiale, la Lega Serie A sceglie Malagò come candidato alla presidenza FIGC: 18 club a favore

Il via libera alla candidatura dell’ex presidente del Coni è arrivato durante l’assemblea dei club in corso a Milano.

Di
Redazione
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Giovanni Malagò (Photo by Luca Bruno - Pool /Getty Images)

La Lega Serie A ha scelto ufficialmente Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della FIGC. Il via libera al nome dell’ex numero uno del Coni è arrivato durante l’assemblea dei club in corso a Milano: sono 18 i club che hanno appoggiato il nome di Malagò, con solo due società (Lazio e Verona) che non hanno firmato la candidatura.

I club che hanno appoggiato la candidatura di Malagò:

  • Atalanta
  • Bologna
  • Cagliari
  • Como
  • Cremonese
  • Fiorentina
  • Genoa
  • Inter
  • Juventus
  • Lecce
  • Milan
  • Napoli
  • Parma
  • Roma
  • Sassuolo
  • Torino
  • Udinese

I club che non hanno firmato a favore della candidatura di Malagò:

  • Lazio
  • Verona

In particolare, secondo quanto appreso, la posizione di Lazio e Verona non riguarderebbe il programma o la persona (Malagò nello specifico), ma il metodo normativo che regge tutto il sistema sportivo e calcistico, basato su una norma del 1981 (ovverosia la legge sul professionismo). Prima di parlare di nomi, non rinnegando la stima verso Malagò, vorrebbero affrontare tutto il resto.

 

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