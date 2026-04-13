Ufficiale, la Lega Serie A sceglie Malagò come candidato alla presidenza FIGC: 18 club a favore

La Lega Serie A ha scelto ufficialmente Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della FIGC. Il via libera al nome dell’ex numero uno del Coni è arrivato durante l’assemblea dei club in corso a Milano: sono 18 i club che hanno appoggiato il nome di Malagò, con solo due società (Lazio e Verona) che non hanno firmato la candidatura.

I club che hanno appoggiato la candidatura di Malagò: