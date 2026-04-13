Ufficiale, la Lega Serie A sceglie Malagò come candidato alla presidenza FIGC: 18 club a favore

La Lega Serie A ha scelto ufficialmente Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della FIGC. Il via libera al nome dell’ex numero uno del Coni è arrivato durante l’assemblea dei club in corso a Milano: sono 18 i club che hanno appoggiato il nome di Malagò, con solo due società (Lazio e Verona) che non hanno firmato la candidatura.
I club che hanno appoggiato la candidatura di Malagò:
- Atalanta
- Bologna
- Cagliari
- Como
- Cremonese
- Fiorentina
- Genoa
- Inter
- Juventus
- Lecce
- Milan
- Napoli
- Parma
- Roma
- Sassuolo
- Torino
- Udinese
I club che non hanno firmato a favore della candidatura di Malagò:
- Lazio
- Verona
In particolare, secondo quanto appreso, la posizione di Lazio e Verona non riguarderebbe il programma o la persona (Malagò nello specifico), ma il metodo normativo che regge tutto il sistema sportivo e calcistico, basato su una norma del 1981 (ovverosia la legge sul professionismo). Prima di parlare di nomi, non rinnegando la stima verso Malagò, vorrebbero affrontare tutto il resto.