Serie A, Simonelli: «Ora la palla a Malagò. Il 20 aprile gli illustreremo il nostro progetto»

«Le due che non l’hanno fatto sono Lazio e Verona , non certo per mancanza di fiducia nella figura di Malagò, che credo tutti riconoscono come uno delle persone più autorevoli nel mondo dello sport, ma per una questione di metodo ritenendo di dover discutere prima dei programmi e poi individuare la persona. A questo punto la palla è in mano a Malagò, che dovrà fare le sue verifiche e quando avrà fatto la sua verifica formalizzerà la sua candidatura. Non ci sono stati voti, ma in apertura dei lavori ho preso atto dei 18 accrediti da parte dei club per la candidatura di Malagò», ha aggiunto Simonelli.

«Quello che è successo oggi è che la scelta di 18 delle nostre associate è ricaduta su Giovanni Malagò , che da questo momento ha raggiunto il requisito del regolamento elettorale FIGC per quanto riguarda la candidatura come possibile candidato da parte della Serie A». Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli , in conferenza stampa dopo che l’odierna assemblea dei club ha indicato in Giovanni Malagò il candidato per la presidenza della FIGC.

«A questo punto, come Lega di Serie A, faccio tutti i migliori auguri a Malagò, esprimo migliori auspici per il successo della competizione elettorale. Lo inviteremo nei prossimi giorni, il 20 aprile per l’esattezza, per illustrargli il programma di una ventina di punti che abbiamo già tracciato e poi lo integreremo con quelle che saranno le sue idee. Poi Malagò farà le sue verifiche anche con le altre componenti, poi scioglierà le riserve e depositerà la sua candidatura. Primo obiettivo? Ce ne sono tanti, oggi non vorrei entrare nel dettaglio. Lo faremo magari dopo il confronto anche col candidato Malagò nella prossima riunione che sarà probabilmente lunedì 20 aprile», ha spiegato il numero uno della Serie A.

Parlando del governo, Simonelli ha aggiunto che «la volontà mia in primis come rappresentante della Serie A è quella di avere comunque un dialogo sempre collaborativo con il governo, con i ministri attuali e con i ministri interessati. Quindi il mio lavoro sarà proprio quello di portare avanti un dialogo che c’è sempre stato. Malagò disse che i presidenti della Serie A sono delinquenti? Evidentemente Malagò avrà cambiato idea perché nel momento in cui accetta di essere accreditato da una serie di presidenti non li ritiene delinquenti come disse».

Ancora su Malagò, Simonelli ha aggiunto: «Non credo di dover illustrare io quello che ha fatto nella vita. Credo che sia una persona di grande successo, che nello sport ha fatto tanto. Quindi credo che sia questo quello che più di ogni altra cosa ha convinto i 18 club che oggi hanno depositato l’accredito per la candidatura».

Sul confronto con le altre componenti: «Io sono rispettoso delle procedure e del mio ruolo. Fino a quando non c’era una certezza su quale potesse essere il candidato accreditato dalla componente Serie A non mi sono permesso di contattare il candidato, come ho fatto poi stamattina dopo l’ufficializzazione. Oggi ho preso contatti con lui, finora non ho avuto contatti con le altre componenti, cosa che inizieremo a fare per questo momento in avanti».

In chiusura, sull’eventuale riduzione del campionato a 18 squadre: «Sarà qualcosa oggetto di discussione, oggi proprio non è entrato a discussione. Sapete che la riduzione del numero delle squadre è uno dei argomenti massima di visione, quindi se oggi c’è stata una maggioranza così granitica potrei anche immaginare che è stato oggetto di discussione tra le 18 che hanno firmato, ma non ne ho conoscenza. Questo sarà qualcosa che poi l’eventuale candidato valuterà».