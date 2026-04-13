Eredità Agnelli, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per John Elkann

La Procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per John Elkann, presidente di Stellantis e amministratore delegato di Exor, e per il commercialista Gianluca Ferrero (attualmente presidente della Juventus) nell’ambito dell’inchiesta sull’eredità di Marella Agnelli. Le accuse sono quelle di truffa aggravata ai danni dello Stato ed evasione fiscale fraudolenta.

L’iniziativa dei pubblici ministeri è stata dettata dal diniego del tribunale alla proposta di Elkann di accedere alla messa alla prova e di Ferrero di patteggiare una pena pecuniaria. Il fascicolo sarà riunito a quello che già arrivato alla fase dell’udienza preliminare, che si è aperta oggi ed è stata subito aggiornata al 22 giugno.