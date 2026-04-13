Chi è Giovanni Malagò, il candidato della Serie A per la presidenza della FIGC

L’assemblea della Lega Serie A che si è tenuta oggi a Milano ha decretato Giovanni Malagò come il candidato dei 20 club del campionato alla presidenza della FIGC, dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, successive alla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali per la terza volta consecutiva. Un nome che ha messo d’accordo le società, nonostante l’incognita legata al gradimento nei suoi confronti da parte dell’esecutivo Meloni. Ora bisognerà capire se l’ex presidente del Coni troverà sostegno anche tra le altre componenti federali. Ma chi è Giovanni Malagò? Qual è la sua storia? Imprenditore, dirigente sportivo e per oltre un decennio figura centrale dello sport italiano, Malagò è stato indicato dai club della prima serie calcistica italiana come la figura ideale per il futuro del calcio nel Paese.

Chi è Giovanni Malagò? La carriera del dirigente sportivo Nato a Roma il 13 marzo 1959, Malagò proviene da una famiglia con forti legami con lo sport e con l’imprenditoria. Suo padre Vincenzo è stato per anni vicepresidente della Roma – squadra di cui Malagò è tifoso – e fondatore del gruppo Samocar, attivo nel settore automobilistico. A proposito della sua fede calcistica, Malagò dichiarò in un’intervista di qualche anno fa: «Trovo penoso nascondere la propria fede calcistica quando si ottiene popolarità o si ricoprano cariche pubbliche. Basta non essere faziosi, e io non lo sono: me lo riconoscono tutti». Dopo gli studi al liceo scientifico, Malagò ha intrapreso un percorso universitario in Economia e Commercio, completato successivamente con laurea conseguita all’Università di Siena. Fin da giovane ha affiancato agli studi una intensa attività sportiva. In particolare, si è distinto nel calcio a 5, disciplina nella quale ha conquistato tre Scudetti con la Roma RCB e quattro Coppe Italia. Con la nazionale italiana di futsal ha partecipato anche al Mondiale del 1986 disputato in Brasile.