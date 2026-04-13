Milan, addio a Leao in estate? Quanto vale il portoghese a bilancio

Il Milan si trova nel momento più complicato della sua stagione. La formazione rossonera sembra avere perso la solidità che l’ha guidata – più o meno costantemente – durante la prima parte del campionato di Serie A, e nonostante il successo del derby avesse fatto pensare a una corsa Scudetto riaperta, gli uomini di Allegri sono arrivati addirittura a mettere in discussione la qualificazione alla Champions League.
Il quarto posto è prioritario per il Milan, che ha bisogno delle risorse provenienti dalla UEFA, e solo la sconfitta del Como con l’Inter ha offerto un po’ di respiro dopo la debacle interna con l’Udinese: il vantaggio sui lariani è di 5 punti, ma i rossoneri dovranno tornare a correre per evitare di rovinare quello che hanno costruito.
Tra i giocatori che stanno faticando in questo momento c’è anche Rafael Leao, uscito tra i fischi proprio durante la sfida con i friulani. Autore di 10 reti in stagione, Leao – complici anche diversi problemi fisici che ne hanno condizionato le prestazioni – non è riuscito a tornare sui livelli che lo avevano portato a vincere lo Scudetto e il titolo di MVP del campionato nel 2022.
E dopo sette stagioni con la maglia rossonera, le strade del portoghese e del Milan, secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, potrebbero separarsi in estate. Ma quanto vale Leao a bilancio? Quanto costa al Milan ogni stagione? E quanto dovrebbero incassare i rossoneri per evitare una minusvalenza?
Partendo dai dati ufficiali, il costo storico di Leao al 30 giugno 2025 è pari a 49,5 milioni di euro (cifra comprensiva della multa che il Milan ha pagato per risolvere un vecchio contenzioso tra il giocatore e lo Sporting Lisbona). Il suo valore residuo alla stessa data era pari a 16,8 milioni di euro, cifra che al 30 giugno 2026 scenderà a 11,2 milioni di euro.
E’ questa la cifra che il Milan dovrebbe incassare per evitare di dovere registrare una minusvalenza. Qualunque corrispettivo superiore a questo consentirebbe ai rossoneri di mettere a referto una plusvalenza. Non soltanto, l’effetto positivo in caso di cessione aumenterebbe per via dei costi che il Milan non dovrebbe più sostenere per l’attaccante: oltre 12,1 milioni di euro nella stagione 2025/26, tra stipendio lordo e quota ammortamento.