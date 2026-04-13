Milan, addio a Leao in estate? Quanto vale il portoghese a bilancio

Il quarto posto è prioritario per il Milan, che ha bisogno delle risorse provenienti dalla UEFA, e solo la sconfitta del Como con l’Inter ha offerto un po’ di respiro dopo la debacle interna con l’ Udinese : il vantaggio sui lariani è di 5 punti, ma i rossoneri dovranno tornare a correre per evitare di rovinare quello che hanno costruito.

Il Milan si trova nel momento più complicato della sua stagione. La formazione rossonera sembra avere perso la solidità che l’ha guidata – più o meno costantemente – durante la prima parte del campionato di Serie A, e nonostante il successo del derby avesse fatto pensare a una corsa Scudetto riaperta, gli uomini di Allegri sono arrivati addirittura a mettere in discussione la qualificazione alla Champions League.

Tra i giocatori che stanno faticando in questo momento c’è anche Rafael Leao, uscito tra i fischi proprio durante la sfida con i friulani. Autore di 10 reti in stagione, Leao – complici anche diversi problemi fisici che ne hanno condizionato le prestazioni – non è riuscito a tornare sui livelli che lo avevano portato a vincere lo Scudetto e il titolo di MVP del campionato nel 2022.

E dopo sette stagioni con la maglia rossonera, le strade del portoghese e del Milan, secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, potrebbero separarsi in estate. Ma quanto vale Leao a bilancio? Quanto costa al Milan ogni stagione? E quanto dovrebbero incassare i rossoneri per evitare una minusvalenza?

Partendo dai dati ufficiali, il costo storico di Leao al 30 giugno 2025 è pari a 49,5 milioni di euro (cifra comprensiva della multa che il Milan ha pagato per risolvere un vecchio contenzioso tra il giocatore e lo Sporting Lisbona). Il suo valore residuo alla stessa data era pari a 16,8 milioni di euro, cifra che al 30 giugno 2026 scenderà a 11,2 milioni di euro.

E’ questa la cifra che il Milan dovrebbe incassare per evitare di dovere registrare una minusvalenza. Qualunque corrispettivo superiore a questo consentirebbe ai rossoneri di mettere a referto una plusvalenza. Non soltanto, l’effetto positivo in caso di cessione aumenterebbe per via dei costi che il Milan non dovrebbe più sostenere per l’attaccante: oltre 12,1 milioni di euro nella stagione 2025/26, tra stipendio lordo e quota ammortamento.