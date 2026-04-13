Chelsea, maxi rosso da 300 milioni nel bilancio 2025: i costi sfiorano il miliardo

Il Chelsea ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con una perdita monstre di 301,8 milioni di euro, rispetto all’utile di 149,0 milioni di euro al 30 giugno 2024. Un rosso record per il club londinese, che paga soprattutto la crescita rilevante dei costi: nell’esercizio precedente, inoltre, il Chelsea era riuscito a chiudere in utile solo grazie all’escamotage della cessione della squadra femminile a una società di proprietà della holding che controlla i blues.
Chelsea bilancio 2025 – I ricavi
Complessivamente, il Chelsea nella stagione 2024/25 ha registrato 630,6 milioni di euro di ricavi. A incidere è stato soprattutto il crollo dei proventi da player trading, solo in parte compensato dalla crescita dei diritti televisivi (legata alla partecipazione dei Blues alla Conference League e al Mondiale per Club, entrambe poi vinte dalla squadra allora allenata da Maresca) e dei ricavi da stadio.
Nel dettaglio, i diritti tv rappresentano la voce principale con 233,7 milioni di euro (187,4 milioni nel 2023/24). I ricavi commerciali si attestano a 230,7 milioni di euro (258,9 milioni nel 2023/24), mentre il matchday cresce a 99,7 milioni di euro (92,1 milioni nel 2023/24).
In forte calo invece i ricavi da gestione dei diritti dei calciatori, pari a 66,5 milioni di euro rispetto ai 175,2 milioni della stagione precedente.
- Ricavi da diritti tv: 233,7 milioni di euro (187,4 milioni nel 2023/24)
- Ricavi commerciali: 230,7 milioni di euro (258,9 milioni nel 2023/24)
- Ricavi da gara: 99,7 milioni di euro (92,1 milioni nel 2023/24)
- Ricavi da gestione diritti calciatori: 66,5 milioni di euro (175,2 milioni nel 2023/24)
- TOTALE: 630,6 milioni di euro
Chelsea bilancio 2025 – I costi
Sul fronte dei costi, il Chelsea continua a registrare livelli estremamente elevati, arrivando a circa 918,9 milioni di euro complessivi (782,0 milioni nel 2023/24).
La voce più rilevante resta quella del personale, con 412,7 milioni di euro (388,4 milioni nel 2023/24). Molto elevati anche gli ammortamenti, pari a 245,7 milioni di euro (220,3 milioni nel 2023/24), effetto diretto delle ingenti spese sul mercato negli ultimi anni.
In forte crescita anche gli altri costi operativi, che raggiungono 260,5 milioni di euro rispetto ai 175,0 milioni della stagione precedente.
- Ammortamenti: 245,7 milioni di euro (220,3 milioni nel 2023/24)
- Costi del personale: 412,7 milioni di euro (388,4 milioni nel 2023/24)
- Altri costi: 260,5 milioni di euro (175,0 milioni nel 2023/24)
- TOTALE: 918,9 milioni di euro
Chelsea bilancio 2025 – Risultato e patrimonio netto
La differenza tra fatturato e costi è stata così negativa per circa 288,0 milioni di euro. Il risultato ante imposte è stato negativo per 301,6 milioni di euro (positivo per 147,6 milioni nel 2023/24), mentre il risultato netto si è attestato a -301,8 milioni di euro, contro l’utile di 149,0 milioni della stagione precedente.
Il patrimonio netto al 30 giugno 2025 è pari a circa 1.002,4 milioni di euro (914,4 milioni al 30 giugno 2024), sostenuto da versamenti per oltre 389 milioni di euro da parte della proprietà.