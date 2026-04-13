Chelsea, maxi rosso da 300 milioni nel bilancio 2025: i costi sfiorano il miliardo

Il Chelsea ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con una perdita monstre di 301,8 milioni di euro, rispetto all’utile di 149,0 milioni di euro al 30 giugno 2024. Un rosso record per il club londinese, che paga soprattutto la crescita rilevante dei costi: nell’esercizio precedente, inoltre, il Chelsea era riuscito a chiudere in utile solo grazie all’escamotage della cessione della squadra femminile a una società di proprietà della holding che controlla i blues.

Chelsea bilancio 2025 – I ricavi

Complessivamente, il Chelsea nella stagione 2024/25 ha registrato 630,6 milioni di euro di ricavi. A incidere è stato soprattutto il crollo dei proventi da player trading, solo in parte compensato dalla crescita dei diritti televisivi (legata alla partecipazione dei Blues alla Conference League e al Mondiale per Club, entrambe poi vinte dalla squadra allora allenata da Maresca) e dei ricavi da stadio.