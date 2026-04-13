Juve, scattano le condizioni per il riscatto di Openda: l’impatto a bilancio

Con il successo ottenuto in trasferta sul campo dell’Atalanta nell’ultimo turno del campionato di Serie A, la Juventus – complice la sconfitta del Como con l’Inter – è riuscita a riportarsi al quarto posto, piazzamento valido per la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League.
I tre punti ottenuti a Bergamo hanno però avuto anche un altro effetto: garantire ai bianconeri almeno il 10° posto matematico in campionato. Un traguardo che non porta particolari premi o bonus, ma che nel caso della Juventus ha fatto scattare il riscatto dell’attaccante francese Loïs Openda, arrivato in estate dal Lipsia. Riscatto che arriva nonostante l’attaccante abbia deluso finora (appena 2 reti in 33 partite), con Luciano Spalletti che ha deciso di puntare su altri giocatori nel reparto offensivo.
Il 10° posto in Serie A era la condizione per trasformare il prestito di Openda in acquisto a titolo definitivo, e si è così è stato. Ma quanto verserà la Juventus nelle casse del Lipsia per questa operazione? E come impatterà il trasferimento di Openda sui conti della Juventus?
Juventus riscatto Openda – Le cifre dell’operazione e l’impatto sui conti
Ricordiamo che la Juventus aveva versato al Lipsia 3,3 milioni di euro per il prestito del calciatore nella stagione 2025/26. A questa cifra – per calcolare il costo stagionale del calciatore – va aggiunto lo stipendio, che secondo indiscrezioni ammonta a 4 milioni di euro netti (7,4 milioni di euro lordi): In totale parliamo di 10,7 milioni di euro per la stagione in corso.
L’accordo prevedeva inoltre l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni (il 10° posto appunto) nel corso della stagione sportiva 2025/2026. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a 40,6 milioni di euro.
Sulla base di queste cifre, considerando che Openda vanta ancora 4 anni di contratto, la quota ammortamento a partire dalla stagione 2026/27 sarà pari a 10,15 milioni di euro. A questa cifra si aggiungerà poi lo stipendio lordo da 7,4 milioni di euro per un costo complessivo che toccherà quota 17,55 milioni di euro a stagione.
Rispetto alla stagione in corso, il costo di Openda crescerà dunque nei prossimi anni e peserà sul prossimo esercizio per 6,85 milioni di euro in più rispetto ai conti del 2025/26.