Juve, scattano le condizioni per il riscatto di Openda: l’impatto a bilancio

Con il successo ottenuto in trasferta sul campo dell’Atalanta nell’ultimo turno del campionato di Serie A, la Juventus – complice la sconfitta del Como con l’Inter – è riuscita a riportarsi al quarto posto, piazzamento valido per la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League.

I tre punti ottenuti a Bergamo hanno però avuto anche un altro effetto: garantire ai bianconeri almeno il 10° posto matematico in campionato. Un traguardo che non porta particolari premi o bonus, ma che nel caso della Juventus ha fatto scattare il riscatto dell’attaccante francese Loïs Openda, arrivato in estate dal Lipsia. Riscatto che arriva nonostante l’attaccante abbia deluso finora (appena 2 reti in 33 partite), con Luciano Spalletti che ha deciso di puntare su altri giocatori nel reparto offensivo.