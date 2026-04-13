Università Bocconi, al via le Power Walk di sPark of Change: tre appuntamenti da aprile a giugno

Tre appuntamenti che accompagneranno l’exhibition dedicata al ruolo dello sport nella società contemporanea.

Di
Redazione
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Bocconi piano strategico 2026 2030
L'Università Bocconi di Milano

Camminare insieme, in modo consapevole, guidati e dentro la città. È l’idea delle Power Walk lanciate dall’Università Bocconi nell’ambito di sPark of Change, il programma che accompagna l’exhibition dedicata al ruolo dello sport nella società contemporanea.

Tre gli appuntamenti, aperti a tutti e pensati per ogni età e livello di allenamento: 21 aprile (ore 12), 23 maggio (ore 10) e 10 giugno (ore 18). Il ritrovo è in via Gobbi, davanti alla Biblioteca Bocconi, 30 minuti prima della partenza. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria. Non semplici passeggiate, ma sessioni guidate dai trainer della Wellness Foundation che combinano attività fisica, educazione al movimento, attenzione a postura e respirazione e dimensione di gruppo. A completare l’esperienza, la visita guidata alla mostra sPark of Change con i ricercatori Bocconi. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Wellness Foundation e con il Municipio 5 e si inserisce in un calendario più ampio di attività dedicate al benessere e alla cultura del movimento, aperte alla comunità e alla città.

«Il benessere è parte integrante del ruolo che un’università ha nei confronti della sua comunità compreso il quartiere che la ospita – ha sottolineato Francesco Billari, rettore dell’Università Bocconi –. Con sPark of Change lavoriamo per portare la ricerca fuori dagli spazi accademici e trasformarla in esperienza accessibile. Le Power Walk si inseriscono in questo percorso, perché uniscono divulgazione scientifica, qualità della vita e dialogo con la città. È un modo concreto di dare forma alla nostra terza missione».

«Promuovere uno stile di vita attivo significa prima di tutto creare le condizioni per cui sia naturale adottare abitudini quotidiane sane – il commento di Nerio Alessandri, presidente della Wellness Foundation –. Con il progetto Milano Wellness City 2030 lavoriamo proprio in questa direzione: favorire un cambiamento culturale e portare il movimento nella vita delle persone, nei quartieri e negli spazi urbani. Le Power Walk si inseriscono in questo percorso, perché trasformano il camminare in un’esperienza guidata e condivisa, un’opportunità di educazione al benessere».

«Le Power Walk rappresentano la visione che portiamo avanti come istituzione: rendere il benessere e l’attività fisica un diritto accessibile. Investire nello spazio pubblico e nella socialità significa rafforzare i quartieri e migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini», afferma Natale Carapellese, Presidente del Municipio 5.

sPark of Change nasce il 6 febbraio, in concomitanza con l’avvio dei Giochi Olimpici e Paralimpici di MilanoCortina 2026, e trasforma il campus Bocconi in un percorso urbano aperto per raccontare cosa rappresentano oggi i Giochi: non solo competizione, ma un sistema di impatti economici, sociali e culturali. Non una mostra celebrativa, ma un progetto di divulgazione basato su dati, ricerche e analisi sviluppate in Bocconi sullo sport come infrastruttura sociale, sulle politiche dei grandi eventi e sulla legacy per i territori.

Il cuore dell’exhibition è il percorso lungo via Gobbi, articolato in sei installazioni tematiche – investire, tifare, vincere, costruire, crescere, impattare – che combinano installazioni fisiche, contenuti digitali e realtà aumentata. Accanto all’esperienza espositiva, il progetto si sviluppa in un palinsesto di eventi, incontri e attività che accompagnano i mesi dei Giochi e proseguono oltre, con l’obiettivo di spostare l’attenzione dall’evento all’impatto e costruire una partecipazione informata e diffusa. sPark of Change ha ottenuto il finanziamento di Regione Lombardia nell’ambito dei Giochi della Cultura ed è inserito nel programma ufficiale della Cultural Olympiad di Milano Cortina 2026

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