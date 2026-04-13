Sky e Netflix insieme: le nuove promozioni per sport e intrattenimento

Champions League, Formula 1, NBA playoffs, WWE e Serie A: tutto disponibile con le offerte lanciate questa settimana dalle due piattaforme.

Di
Redazione
Altre notizie
Sky calcio a sconto
Tutte le promo
Image Credits: Insidefoto

Dalle ultime fasi delle coppe UEFA, con il ritorno dei quarti di finale questa settimana, agli ATP Masters 1000 di Madrid e Roma, che vedranno riaccendersi la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz su terra dopo il trionfo di Jannik a Monte Carlo. Dai playoff NBA ed Eurolega che porteranno alla corsa al titolo, fino al ritorno dei motori a maggio con Formula 1 e MotoGP dopo lo stop forzato legato alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e alle relative cancellazioni dei GP nell’area del Golfo.

Sky rilancia con nuove offerte per tutti gli appassionati a cui si aggiunge anche il palinsesto della programmazione di serie e show originali.

Il pacchetto sport a 24,99 euro al mese

La prima offerta riguarda Sky TV + Sky Sport24,99 euro mensili, valida fino al 19 aprile.

Il pacchetto sportivo copre un ventaglio ampio di competizioni: in primo piano la UEFA Champions League, con 185 partite su 203 in esclusiva per stagione, affiancata da tutta la UEFA Europa League e la Conference League fino alla stagione 2030/31. Questa settimana tornano i quarti di finale di tutte e tre le competizioni europee.

Sul fronte motori, la Formula 1 e la MotoGP sono trasmesse in diretta esclusiva: ad aprile si torna in pista con il Gran Premio di Spagna. Il tennis occupa uno spazio rilevante: in questo mese si disputano i tornei 500 di Barcellona, Monaco di Baviera e Stoccarda, con il Masters 1000 di Madrid in programma dal 22 aprile.

Per il basket, l’offerta include NBA (con play-in e playoff al via questo mese), EuroLega, BKT EuroCup in esclusiva e la Serie A LBA. Completano il quadro rugby, atletica, golf e un’offerta canali dedicata allo sport.

Gli ATP Masters 1000, la UEFA Champions League, tutta la F1 e la MotoGP e i Playoff di NBA con Sky TV + Sky Sport a 24,99€

 

Sky + Netflix a 19,89 euro: arriva anche la WWE

La seconda proposta si chiama Intrattenimento Plus e combina Sky TV con il piano Standard di Netflix a 19,89 euro al mese (abbonati entro il 19 aprile). L’elemento di novità è l’arrivo della WWE su Netflix Italia: dal 1° aprile 2026 la piattaforma trasmette live Raw, SmackDown, NXT e i Premium Live Event – incluso WrestleMania del 18 e 19 aprile – con commento in italiano.

Il pacchetto consente la visione in Full HD su due dispositivi contemporaneamente (con brevi pause pubblicitarie) e include un vasto archivio on demand.

Chi ha già un abbonamento Netflix attivo può collegarlo alle credenziali esistenti: il pagamento migra automaticamente sulla fattura Sky senza interruzioni del servizio. Con l’attivazione tramite decoder Sky Stream non è necessaria la parabola.

Per chi vuole testare il servizio prima di impegnarsi, possibilità di fare una prova di 30 giorni con accesso completo a Sky e Netflix, senza rinnovo automatico. Il catalogo include Sky TV, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Cinema, Sky Kids, Paramount+ e Netflix, con la Serie A che porta 3 partite a turno (almeno 30 delle migliori 76 della stagione).

Tra i titoli di punta segnalati da Sky figura Il Maestro, film con Pierfrancesco Favino diretto da Andrea Di Stefano, ambientato nel mondo del tennis professionistico.

Dalle sfide epiche di Pechino Express all’adrenalina della WWE. Con l’offerta Sky TV + Netflix li guardi insieme e scopri tantissimi altri contenuti imperdibili. Tutto a 19,89€ al mese