Sky e Netflix insieme: le nuove promozioni per sport e intrattenimento

Dalle ultime fasi delle coppe UEFA, con il ritorno dei quarti di finale questa settimana, agli ATP Masters 1000 di Madrid e Roma, che vedranno riaccendersi la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz su terra dopo il trionfo di Jannik a Monte Carlo. Dai playoff NBA ed Eurolega che porteranno alla corsa al titolo, fino al ritorno dei motori a maggio con Formula 1 e MotoGP dopo lo stop forzato legato alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e alle relative cancellazioni dei GP nell’area del Golfo. Sky rilancia con nuove offerte per tutti gli appassionati a cui si aggiunge anche il palinsesto della programmazione di serie e show originali.

Il pacchetto sport a 24,99 euro al mese La prima offerta riguarda Sky TV + Sky Sport a 24,99 euro mensili, valida fino al 19 aprile. Il pacchetto sportivo copre un ventaglio ampio di competizioni: in primo piano la UEFA Champions League, con 185 partite su 203 in esclusiva per stagione, affiancata da tutta la UEFA Europa League e la Conference League fino alla stagione 2030/31. Questa settimana tornano i quarti di finale di tutte e tre le competizioni europee. Sul fronte motori, la Formula 1 e la MotoGP sono trasmesse in diretta esclusiva: ad aprile si torna in pista con il Gran Premio di Spagna. Il tennis occupa uno spazio rilevante: in questo mese si disputano i tornei 500 di Barcellona, Monaco di Baviera e Stoccarda, con il Masters 1000 di Madrid in programma dal 22 aprile. Per il basket, l’offerta include NBA (con play-in e playoff al via questo mese), EuroLega, BKT EuroCup in esclusiva e la Serie A LBA. Completano il quadro rugby, atletica, golf e un’offerta canali dedicata allo sport.