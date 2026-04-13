Sky e Netflix insieme: le nuove promozioni per sport e intrattenimento

Dalle ultime fasi delle coppe UEFA, con il ritorno dei quarti di finale questa settimana, agli ATP Masters 1000 di Madrid e Roma, che vedranno riaccendersi la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz su terra dopo il trionfo di Jannik a Monte Carlo. Dai playoff NBA ed Eurolega che porteranno alla corsa al titolo, fino al ritorno dei motori a maggio con Formula 1 e MotoGP dopo lo stop forzato legato alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e alle relative cancellazioni dei GP nell’area del Golfo.
Sky rilancia con nuove offerte per tutti gli appassionati a cui si aggiunge anche il palinsesto della programmazione di serie e show originali.
Il pacchetto sport a 24,99 euro al mese
La prima offerta riguarda Sky TV + Sky Sport a 24,99 euro mensili, valida fino al 19 aprile.
Il pacchetto sportivo copre un ventaglio ampio di competizioni: in primo piano la UEFA Champions League, con 185 partite su 203 in esclusiva per stagione, affiancata da tutta la UEFA Europa League e la Conference League fino alla stagione 2030/31. Questa settimana tornano i quarti di finale di tutte e tre le competizioni europee.
Sul fronte motori, la Formula 1 e la MotoGP sono trasmesse in diretta esclusiva: ad aprile si torna in pista con il Gran Premio di Spagna. Il tennis occupa uno spazio rilevante: in questo mese si disputano i tornei 500 di Barcellona, Monaco di Baviera e Stoccarda, con il Masters 1000 di Madrid in programma dal 22 aprile.
Per il basket, l’offerta include NBA (con play-in e playoff al via questo mese), EuroLega, BKT EuroCup in esclusiva e la Serie A LBA. Completano il quadro rugby, atletica, golf e un’offerta canali dedicata allo sport.
Sky + Netflix a 19,89 euro: arriva anche la WWE
La seconda proposta si chiama Intrattenimento Plus e combina Sky TV con il piano Standard di Netflix a 19,89 euro al mese (abbonati entro il 19 aprile). L’elemento di novità è l’arrivo della WWE su Netflix Italia: dal 1° aprile 2026 la piattaforma trasmette live Raw, SmackDown, NXT e i Premium Live Event – incluso WrestleMania del 18 e 19 aprile – con commento in italiano.
Il pacchetto consente la visione in Full HD su due dispositivi contemporaneamente (con brevi pause pubblicitarie) e include un vasto archivio on demand.
Chi ha già un abbonamento Netflix attivo può collegarlo alle credenziali esistenti: il pagamento migra automaticamente sulla fattura Sky senza interruzioni del servizio. Con l’attivazione tramite decoder Sky Stream non è necessaria la parabola.
Per chi vuole testare il servizio prima di impegnarsi, possibilità di fare una prova di 30 giorni con accesso completo a Sky e Netflix, senza rinnovo automatico. Il catalogo include Sky TV, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Cinema, Sky Kids, Paramount+ e Netflix, con la Serie A che porta 3 partite a turno (almeno 30 delle migliori 76 della stagione).
Tra i titoli di punta segnalati da Sky figura Il Maestro, film con Pierfrancesco Favino diretto da Andrea Di Stefano, ambientato nel mondo del tennis professionistico.