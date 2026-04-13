L’industria dei videogiochi supera il calcio: analisi finanziaria del gaming nel 2026

Nel 2024, il mercato globale dei videogiochi ha generato ricavi per 187 miliardi di dollari. Nello stesso anno, le cinque principali leghe calcistiche europee — Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1 — hanno prodotto complessivamente circa 20 miliardi di euro. Il rapporto è quasi di dieci a uno. Non come proiezione ottimistica di un venture capitalist alla ricerca di slide accattivanti. Come dato di fatto certificato da Newzoo, PwC e Deloitte nei rispettivi report annuali. Per chi opera nella finanza sportiva italiana, la reazione naturale è il confronto con la Serie A. I ricavi totali della lega nel 2023-24 hanno raggiunto i 3,7 miliardi di euro — un record storico. Ma un singolo titolo videoludico, Elden Ring, ha generato ricavi stimati in 1,3 miliardi dalla sua uscita nel 2022. Un gioco ha prodotto oltre un terzo dell’intera Serie A. E Elden Ring non è nemmeno il gioco più venduto dell’ultimo decennio. Questi numeri non significano che il calcio sia in crisi. Significano che il gaming è un’industria dell’intrattenimento che il settore sportivo non può più permettersi di ignorare nella propria pianificazione strategica. La matematica dell’espansione: perché il gaming cresce più velocemente La crescita del gaming segue una curva che nessun settore dell’intrattenimento tradizionale può replicare. Nel 2018, il mercato globale valeva 110 miliardi di dollari. Nel 2024, 187 miliardi. Le proiezioni Newzoo per il 2028 superano i 250 miliardi. In dieci anni, il mercato sarà più che raddoppiato. Il cinema globale, nello stesso periodo, è passato da 42 a 33 miliardi — in contrazione, non in espansione. La musica registrata è cresciuta, ma da 19 a 28 miliardi — una frazione della velocità del gaming.

Il motore di questa crescita è strutturale, non ciclico. Tre fattori principali: la distribuzione digitale ha azzerato i costi marginali di vendita; il modello free-to-play con monetizzazione interna ha aperto il mercato a miliardi di utenti che non avrebbero mai pagato 70 euro per un gioco; e l’espansione geografica verso Asia, America Latina e Africa ha creato mercati che il calcio europeo raggiunge solo marginalmente attraverso i diritti televisivi. Il segmento RPG (Role-Playing Games) merita un’analisi specifica perché sfida ogni previsione convenzionale. Questo genere, storicamente associato a una nicchia di appassionati giapponesi e culture underground occidentali, ha registrato una crescita del 340% nelle vendite digitali globali dal 2018. Titoli come Baldur’s Gate 3 hanno venduto 15 milioni di copie a prezzo pieno di 60 euro — senza microtransazioni, senza abbonamenti, senza modello free-to-play. Pura vendita di prodotto. Final Fantasy VII Rebirth ha generato nel suo trimestre di lancio ricavi comparabili a quelli di club di Serie A di fascia media nello stesso periodo. Margine operativo: dove il gaming batte il calcio L’aspetto più rilevante per chi ragiona in termini di efficienza finanziaria è il margine operativo. Un videogioco AAA ha costi di sviluppo elevati: dai 100 ai 300 milioni di dollari per i titoli più ambiziosi, con cicli di produzione di 4-7 anni. Ma i costi di distribuzione digitale sono vicini allo zero. Steam, PlayStation Store, Xbox Marketplace — la piattaforma gestisce tutto. Non ci sono logistiche fisiche. Non ci sono stadi da mantenere a norma UEFA. Non ci sono trasferimenti di giocatori con commissioni agli agenti che divorano il 15% del valore. Non ci sono stipendi settimanali per rose di 25 persone che possono infortunarsi il secondo giorno di ritiro estivo.