Juve Next Gen Guidonia in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

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I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la 36esima giornata del girone B di Serie C. La sfida con il Guidonia è in programma per domenica 12 aprile 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 12.30.
Juve Next Gen Guidonia in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Juve Next Gen Guidonia in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Juve Next Gen-Guidonia, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
DOMENICA 12 APRILE
Ore 12.30
- TERNANA-PERUGIA
Sky Sport Calcio e Sky Sport 257
- JUVENTUS NEXT GEN-GUIDONIA MONTECELIO
Sky Sport Arena e Sky Sport 258
Ore 14.30
- TRAPANI-SALERNITANA
Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- ATALANTA U23-MONOPOLI
Sky Sport 252
- FOGGIA-SIRACUSA
Sky Sport 253
- CASERTANA-AUDACE CERIGNOLA
Sky Sport 254
- TEAM ALTAMURA-GIUGLIANO
Sky Sport 255
- LATINA-CASARANO
Sky Sport 256
Ore 17.30
- AREZZO-LIVORNO
Sky Sport 252
- PONTEDERA-RAVENNA
Sky Sport 253
- CITTADELLA-TRENTO
Sky Sport 254
- VIS PESARO-CARPI
Sky Sport 255
- OSPITALETTO FRANCIACORTA-ALBINOLEFFE
Sky Sport 256
Ore 20.30
- INTER U23-ARZIGNANO VALCHIAMPO
Sky Sport Arena e Sky Sport 252
- POTENZA-SORRENTO
Sky Sport Max e Sky Sport 253
LUNEDÌ 13 APRILE
Ore 20.30
- BENEVENTO-CAVESE
Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- CROTONE-CATANIA
Sky Sport Arena e Sky Sport 252
- AZ PICERNO-COSENZA
Sky Sport 253
- RENATE-PRO VERCELLI
Sky Sport 254
- DOLOMITI BELLUNESI-PRO PATRIA
Sky Sport 255