Juve Next Gen Guidonia in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I giovani bianconeri di Massimo Brambilla sono pronti ad affrontare la 36esima giornata del girone B di Serie C.

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Redazione
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Massimo Brambilla (Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images)

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Juve Next Gen Guidonia in streaming gratis.

I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la 36esima giornata del girone B di Serie C. La sfida con il Guidonia è in programma per domenica 12 aprile 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 12.30.

Juve Next Gen Guidonia in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Juve Next Gen Guidonia in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Juve Next Gen-Guidonia, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

DOMENICA 12 APRILE

Ore 12.30

  • TERNANA-PERUGIA
    Sky Sport Calcio e Sky Sport 257
  • JUVENTUS NEXT GEN-GUIDONIA MONTECELIO
    Sky Sport Arena e Sky Sport 258

Ore 14.30

  • TRAPANI-SALERNITANA
    Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • ATALANTA U23-MONOPOLI
    Sky Sport 252
  • FOGGIA-SIRACUSA
    Sky Sport 253
  • CASERTANA-AUDACE CERIGNOLA
    Sky Sport 254
  • TEAM ALTAMURA-GIUGLIANO
    Sky Sport 255
  • LATINA-CASARANO
    Sky Sport 256

Ore 17.30

  • AREZZO-LIVORNO
    Sky Sport 252
  • PONTEDERA-RAVENNA
    Sky Sport 253
  • CITTADELLA-TRENTO
    Sky Sport 254
  • VIS PESARO-CARPI
    Sky Sport 255
  • OSPITALETTO FRANCIACORTA-ALBINOLEFFE
    Sky Sport 256

Ore 20.30

  • INTER U23-ARZIGNANO VALCHIAMPO
    Sky Sport Arena e Sky Sport 252
  • POTENZA-SORRENTO
    Sky Sport Max e Sky Sport 253

LUNEDÌ 13 APRILE

Ore 20.30

  • BENEVENTO-CAVESE
    Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • CROTONE-CATANIA
    Sky Sport Arena e Sky Sport 252
  • AZ PICERNO-COSENZA
    Sky Sport 253
  • RENATE-PRO VERCELLI
    Sky Sport 254
  • DOLOMITI BELLUNESI-PRO PATRIA
    Sky Sport 255

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