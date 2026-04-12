La finale del Masters 1000 di Montecarlo 2026 mette di fronte i due grandi dominatori del tennis mondiale: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Una sfida che vale molto più di un semplice titolo, perché in palio c’è anche il trono del ranking ATP. Domenica 12 aprile, alle ore 15.00, sulla terra rossa del Principato, i due campioni si affronteranno in una partita che rappresenta un’anticipazione dei grandi duelli attesi nei prossimi mesi tra Roland Garros e Wimbledon Championships.
Chi cerca Alcaraz Sinner dove vederla potrà seguire una delle finali più attese della stagione. Il match promette spettacolo e grande equilibrio, con entrambi i giocatori pronti a contendersi il titolo nel prestigioso torneo del Principato.
Alcaraz Sinner dove vederla in tv e streaming
La finale del Monte-Carlo Masters tra Sinner e Alcaraz è in programma domenica 12 aprile alle ore 15 sul Court Rainier III.
Per chi si chiede Alcaraz Sinner dove vederla, la partita sarà trasmessa:
- In diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- In chiaro su TV8, visibile gratuitamente sul digitale terrestre
- In streaming su Sky Go per gli abbonati Sky
- In streaming su NOW per gli abbonati alla piattaforma
- Gratis anche sul sito TV8.it
Una copertura completa quindi per una finale che si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati di tennis.
La sfida per il numero 1 del mondo
La finale tra Sinner e Alcaraz non assegna soltanto il titolo di Montecarlo, ma potrebbe cambiare anche la vetta della classifica ATP. Con una vittoria, Alcaraz si confermerebbe campione nel Principato dopo il successo dello scorso anno e manterrebbe il primato mondiale.
Se invece dovesse vincere Sinner, l’altoatesino tornerebbe numero 1 del ranking ATP e conquisterebbe uno dei risultati più importanti della sua carriera sulla terra rossa.
Sinner in grande forma, Alcaraz favorito sulla terra
Per Sinner si tratta della quarta finale consecutiva in un Masters 1000, dopo aver vinto i tornei di Indian Wells Open e Miami Open sul cemento americano. A Montecarlo l’azzurro ha mostrato ancora una volta una condizione eccezionale, superando avversari di alto livello come Felix Auger-Aliassime e Alexander Zverev.
L’unico momento di difficoltà è arrivato contro Tomas Machac, quando lo stesso Sinner ha parlato di un leggero “calo energetico”. Alcaraz, invece, arriva alla finale leggermente più riposato dopo aver fallito i due appuntamenti del Sunshine Double, ma sulla terra rossa resta uno dei giocatori più pericolosi del circuito.
I precedenti tra Sinner e Alcaraz
Il bilancio dei confronti diretti vede in vantaggio Alcaraz, avanti 10 vittorie a 6. L’ultimo confronto è stato vinto da Sinner alle ATP Finals, ma lo spagnolo si è preso la rivincita agli US Open.
Sulla terra rossa, invece, gli ultimi due precedenti sono andati ad Alcaraz: la finale degli Italian Open di Roma e quella del Roland Garros della scorsa stagione, rimasta celebre per i tre match point non sfruttati da Sinner.
La finale di Montecarlo rappresenta quindi un’altra tappa della rivalità più affascinante del tennis moderno. E per gli appassionati resta una sola domanda: Alcaraz Sinner dove vederla e chi conquisterà il titolo nel Principato?