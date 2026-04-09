Il Barcellona pronto a un reclamo formale con la UEFA per gli arbitraggi

Secondo quanto riportato da Diario As , il club blaugrana ritiene che Kovács avrebbe dovuto concedere un rigore per un fallo di mano di Arnau Pubill su un rinvio dal fondo di Juan Musso. Inoltre, per il momento solo a livello interno, il club si lamenta anche del fatto che Koke abbia terminato la partita nonostante un intervento su Dani Olmo nel primo tempo che il Barcellona considera un’« azione promettente » e quindi meritevole di cartellino giallo (e conseguente espulsione).

Non è sicuramente la prima volta che il Barcellona si lamenta degli arbitraggi in campo europeo. La scorsa stagione Hansi Flick è stato espulso a Milano dopo le proteste per l’arbitraggio del polacco Szymon Marciniak nella gara di ritorno delle semifinali di Champions League contro l’Inter.

Ma a tenere banco, in questo momento, c’è la questione di István Kovács. Il direttore di gara fu protagonista – sempre con i catalani, contro il PSG – dell’espulsione di Araújo nel ritorno dei quarti di finale di Champions League della stagione 2023/24 per un’azione al limite con Barcola. Kovacs optò in quell’occasione per un cartellino giallo, ma il VAR intervenne suggerendo il rosso.

Il Barcellona pensava che la stessa attenzione del VAR ci sarebbe stata anche nell’episodio di ieri sera che ha coinvolto Pubill, quando Kovács si è portato la mano all’orecchio destro per capire cosa fosse successo nell’azione con il portiere Musso. Tuttavia, non è arrivato alcun intervento e il gioco è proseguito regolarmente.

Tutti questi episodi al limite si sono verificati dal ritorno di Joan Laporta alla presidenza del Barcellona. In contrasto con la UEFA fino al ritorno nei ranghi dell’organismo guidato da Aleksander Ceferin, dal 2021 gli episodi sul campo – secondo quanto valutato dal club catalano – sono sempre stati sfavorevoli.