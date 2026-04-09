San Siro, Fratelli d'Italia all'attacco: mozione per annullare la vendita a Inter e Milan

La mozione, che dovrebbe essere discussa in aula entro una decina di giorni, è stata presentata quest’oggi durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato alcuni consiglieri di FdI e il coordinatore cittadino, Simone Orlandi. Continuando a insistere sulle dimissioni di Sala da primo cittadino.

Fratelli di Italia , il partito della premier Giorgia Meloni e all’opposizione a Milano, ha presentato durante il Consiglio Comunale odierno una mozione con la quale chiede al sindaco Giuseppe Sala di annullare «in autotutela» la delibera votata dal consiglio comunale che a settembre scorso ha approvato la cessione dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan , in virtù delle indagine della Procura sull’iter adottato.

Nonostante siano all’opposizione con Fratelli d’Italia, il consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico ha già fatto sapere che non sosterrà la mozione, che è stata infatti firmata esclusivamente da FdI. Dal canto suo la Lega, che non l’ha firmata, si è detta comunque in linea con quanto proposto. «Chiediamo al sindaco di riformulare la proposta di delibera per sottoporre al consiglio una proposta che annulli in autotutela la delibera di cessione», ha spiegato il capogruppo FdI, Riccardo Truppo.

«Non diciamo no a un nuovo stadio», ma la mozione «si rende necessaria alla luce dei potenziali danni immensi che la città rischia di subire per gli sviluppi giudiziari e perché la vendita è nata sotto le peggiori premesse, di metodo e di merito, provocando infatti critiche anche nella stessa maggioranza. Questa – ha concluso Truppo – è l’occasione per poter riparare a quello che noi riteniamo sia un danno e proponiamo anche alla maggioranza di firmare la mozione».

Inoltre, durante il Consiglio Comunale di oggi è andata in scena la protesta dei consiglieri di Fratelli d’Italia che ha portato alla sospensione della seduta per avere questi abbandonato i propri posti ed esposto alcuni fogli con la scritta “Dimissioni” all’indirizzo del sindaco Giuseppe Sala.

Un appello in questo senso arriva dal coordinatore Orlandi: «Vi tendiamo la mano ora, non ci avete voluto ascoltare allora, speriamo che le forze di maggioranza possano votare a favore di questa mozione». FdI chiede poi che Sala e la vicesindaca Anna Scavuzzo, che in quanto assessora alla Rigenerazione urbana ha seguito l’iter di cessione di San Siro ai due club, riferiscano in aula su quanto sta accadendo e quindi ribadisce: «Milano ha bisogno delle dimissioni di Sala, quel metodo Milano ha ucciso la città. Evitando il dialogo sereno tra le forze politiche hanno portato Milano a incartarsi sui grandi dossier».

Nel dibattito politico interviene anche De Chirico, che con il gruppo di Forza Italia favorì, uscendo dall’aula, il passaggio della delibera. L’azzurro critica l’azione politica della giunta e, ribadendo la su postura garantista di Forza Italia, dichiara che pur essendo «molto perplesso sulla delibera votata lo scorso settembre» e che «l’annullamento in autotutela della delibera possa essere una buona soluzione, la vedo di difficile attuazione, considerate le penali inserite a contratto e i ricavi già incassati dalle società, che mi risulta stiano anche dando la possibilità di aprire attività commerciali all’interno dell’impianto anche nei giorni in cui non sono previste manifestazioni sportive».