Addio Adidas: la UEFA entra in trattative esclusive con Nike per il pallone della Champions League

Adidas va verso l’addio al pallone della Champions League: Nike infatti è entrato in trattative esclusive con la UEFA per diventare il nuovo fornitore ufficiale dei palloni delle coppe europee per club a partire dal 2027, sostituendo anche Kipsta (brand di Decathlon) che attualmente fornisce i palloni per Europa e Conference League. Lo ha ufficializzato la stessa società che gestisce i diritti commerciali della UEFA.

«UC3, la joint venture tra UEFA ed European Football Clubs (EFC) che controlla e gestisce la strategia di marketing, la vendita e la distribuzione dei diritti commerciali delle competizioni per club UEFA, ha concordato di entrare in un periodo di negoziazione esclusiva con Nike per diventare fornitore ufficiale dei palloni da gara per tutte le competizioni maschili per club UEFA dal 2027 al 2031», si legge nella nota di UC3.

«Questa decisione segue un processo di gara altamente competitivo avviato nel marzo 2026 da UC3 e dalla sua agenzia, Relevent Football Partners. Nel frattempo non verranno rilasciati ulteriori commenti», conclude la nota.