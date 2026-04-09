Addio Adidas: la UEFA entra in trattative esclusive con Nike per il pallone della Champions League

Adidas va verso l’addio al pallone della Champions League: Nike infatti è entrato in trattative esclusive con la UEFA per diventare il nuovo fornitore ufficiale dei palloni delle coppe europee per club a partire dal 2027, sostituendo anche Kipsta (brand di Decathlon) che attualmente fornisce i palloni per Europa e Conference League. Lo ha ufficializzato la stessa società che gestisce i diritti commerciali della UEFA.
«UC3, la joint venture tra UEFA ed European Football Clubs (EFC) che controlla e gestisce la strategia di marketing, la vendita e la distribuzione dei diritti commerciali delle competizioni per club UEFA, ha concordato di entrare in un periodo di negoziazione esclusiva con Nike per diventare fornitore ufficiale dei palloni da gara per tutte le competizioni maschili per club UEFA dal 2027 al 2031», si legge nella nota di UC3.
«Questa decisione segue un processo di gara altamente competitivo avviato nel marzo 2026 da UC3 e dalla sua agenzia, Relevent Football Partners. Nel frattempo non verranno rilasciati ulteriori commenti», conclude la nota.
La storica collaborazione durata 25 anni tra Adidas e la UEFA per la Champions League va quindi verso la conclusione. Il colosso dell’abbigliamento sportivo tedesco produce dal 2001 l’iconico pallone con le stelle, che ha segnato le notti europee più importanti, ma nei mesi scorsi la Federcalcio europeo ha deciso di lanciare una gara per la produzione della sfera ufficiale che ha portato quindi alle trattative in esclusiva con Nike.
La fornitura riguarda tutte le competizioni per club UEFA, non soltanto quella per la Champions League, che rimane tuttavia la più iconica. Il colosso tedesco vive ormai da diversi anni un netto predominio nel mercato dei palloni, dato che l’azienda è fornitrice non solo della principale competizione continentale per club ma anche dei palloni ufficiali per Europei e Mondiali.