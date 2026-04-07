Secondo quanto riportato da ESPN , la federazione ha definito all’inizio di questa settimana gli ultimi dettagli del nuovo contratto e ha inviato le bozze ad Ancelotti. L’ente ora attende la firma dell’allenatore per annunciare il rinnovo per altri quattro anni di lavoro. La revisione finale da parte degli avvocati del tecnico italiano e la successiva firma del nuovo accordo sono considerate una mera formalità, dato che tutti i dettagli messi nero su bianco sono stati concordati nelle conversazioni delle ultime settimane.

Carlo Ancelotti sarà il commissario tecnico della Nazionale di calcio del Brasile fino alla Coppa del Mondo 2030. L’intenzione di rinnovare l’attuale contratto – valido fino alla fine di luglio di quest’anno – è già stata espressa verbalmente sia dalla Federcalcio brasiliana sia dallo stesso allenatore italiano. L’annuncio ufficiale è previsto nei prossimi giorni.

«È già tutto ben discusso, ne abbiamo parlato prima di lasciare il Brasile, ci siamo confrontati di persona e abbiamo detto che, una volta tornati dalla pausa per le nazionali, avremmo firmato il contratto per un altro periodo», ha rivelato il presidente della CBF, Samir Xaud.

Ancelotti stipendio Brasile – Le cifre del rinnovo di contratto

Per il nuovo periodo contrattuale, Ancelotti manterrà lo stesso stipendio concordato nel maggio 2025: 10 milioni di euro all’anno (circa 59,3 milioni di reais). Il compenso di quasi 5 milioni di reais al mese è il più alto mai pagato a un allenatore della nazionale brasiliana.

Per i professionisti che fanno parte del suo staff tecnico, invece, sono previsti nuovi importi. I suoi assistenti diretti Paul Clement e Francisco Mauri, il preparatore atletico Mino Fulco e l’analista delle prestazioni Simone Montanaro riceveranno un aumento di stipendio. Questa è stata una richiesta di Ancelotti alla dirigenza della Federcalcio come condizione per il rinnovo.

Ancelotti stipendio Brasile – La durata dell’intesa

Il nuovo contratto sarà diviso in due parti: un primo accordo di due anni e un rinnovo automatico già concordato per altri 24 mesi, per un totale di 48 mesi di contratto fino alla Coppa del Mondo del 2030. Il torneo si svolgerà tra Spagna, Portogallo e Marocco, ma alcune sfide andranno in scena in Sudamerica.