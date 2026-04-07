Cairo ha investito 80 milioni nel Torino dal 2005. Ma dalle sue società ha incassato quasi 230 milioni

Dal momento dell’acquisizione fino all’ultimo bilancio disponibile, quello del 2024 , Cairo ha sostenuto il Torino con versamenti complessivi pari a circa 80,7 milioni di euro. Un dato che emerge chiaramente osservando l’andamento dei conti del club: nei primi anni, segnati da risultati negativi e dalla necessità di stabilizzare la società, gli apporti della proprietà sono stati più consistenti, con picchi significativi tra il 2009 e il 2011. Successivamente, con il miglioramento dei ricavi e alcune stagioni chiuse in utile – in particolare tra il 2013 e il 2017 – il club ha progressivamente ridotto la dipendenza da iniezioni dirette di capitale, tornando però a registrare perdite rilevanti nel periodo più recente, anche a causa dell’impatto della pandemia.

Urbano Cairo è tornato al centro del dibattito attorno al Torino, tra contestazioni della tifoseria e le recenti indiscrezioni su un possibile interesse per la cessione del club . Un tema che riapre inevitabilmente la valutazione complessiva della sua gestione, iniziata nel 2005, e che può essere analizzata anche attraverso i numeri.

Quanto guadagna Cairo: gli incassi dalle quotate

Parallelamente, va considerato il flusso economico personale e di gruppo legato a Cairo. Dalle sue società quotate, RCS MediaGroup e Cairo Communication, il presidente granata ha percepito stipendi complessivi per circa 34,6 milioni di euro nello stesso arco temporale.

Ma il dato più rilevante riguarda la holding UT Communications, che controlla le partecipazioni nelle società quotate (e anche quella nel Torino): tra il 2005 e il 2024 ha incassato dividendi per 196,4 milioni di euro, generando utili per circa 170,1 milioni. Utili che, nella quasi totalità, non sono stati redistribuiti. La holding ha infatti mantenuto una politica estremamente prudente, con una sola distribuzione di riserve pari a 2,4 milioni nel 2008, come emerge dai bilanci della società. Il risultato è visibile nella crescita del patrimonio netto, passato da 17,5 milioni nel 2005 a 198 milioni nel 2024, con un incremento di oltre 180 milioni.

In questo contesto, il confronto tra le risorse generate a livello di gruppo e quelle effettivamente destinate al Torino diventa inevitabile nel dibattito pubblico, perché una delle grandi critiche da parte della tifoseria granata è sempre stata quella di non aver investito abbastanza nel club. Da un lato, Cairo ha garantito continuità e stabilità finanziaria al club, evitando situazioni di crisi e riportandolo stabilmente in Serie A; dall’altro, i numeri mostrano come l’impegno diretto sul Torino sia stato relativamente contenuto rispetto alla capacità complessiva di generazione di cassa del suo sistema societario. Guardando ai numeri, infatti, da un lato i versamenti per il club sono stati pari a 80,7 milioni, mentre dall’altro ha incassato 230 milioni tra stipendi (34,6 milioni) e dividendi dalle società quotate (196,4 milioni), cifra che avrebbe potuto essere anche reinvestita maggiormente nelle casse del Torino.

È proprio su questo equilibrio che si innesta oggi il malcontento di una parte della tifoseria, che chiede maggiore ambizione sportiva e investimenti più incisivi. E allo stesso tempo, le voci su un possibile interesse per la cessione del club aprono a uno scenario nuovo: dopo vent’anni di gestione, il ciclo di Urbano Cairo al Torino potrebbe davvero avvicinarsi a un punto di svolta.