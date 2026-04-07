Champions, quarti di finale al via: quanto vale raggiungere le semifinali

La Champions League torna in campo con i quarti di finale del torneo. Sono otto le squadre rimaste in gioco nella massima competizione per club UEFA, che cercheranno di approdare prima alle semifinali e successivamente di raggiungere l’ultimo atto, a Budapest. Si parte con l’andata dei quarti, divisa tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile.

Come calcolato da Calcio e Finanza, ben sei degli otto club in corsa per il torneo hanno già incassato più di 100 milioni di euro. Con l’accesso alle semifinali, questa soglia sarà eventualmente superata anche da Atletico Madrid e Sporting Lisbona (le due attualmente rimaste in doppia cifra, dopo la fine dei quarti).

Quanto valgono le semifinali di Champions? Le cifre per ogni club

Di seguito, ecco quanto hanno incassato gli otto club ai quarti di finale fino a questo momento e a quanto arriverebbero in caso di passaggio del turno: