Dal progetto giovani alla rivoluzione arbitrale: tutte le riforme in standby dopo l'addio di Gravina

Ovviamente non si parla di una riforma che dovrà dare immediatamente i suoi frutti visto che lavora sul futuro di quelli che oggi sono bambini, ma che un domani, almeno si spera, possano costituire una base importante per il calcio italiano, sia per quanto riguarda i club nostrani, ma soprattutto per la Nazionale. Ma la voglia di cambiare, almeno quella espressa dopo l’ennesima delusione Mondiale, potrebbe portare in FIGC un nuovo presidente completamente diverso, almeno nella visione del futuro, da Gravina andando a cambiare tale riforma, che comunque vedrà una definizione più lunga rispetto ai tempi previsti dall’ex numero uno della Federcalcio.

Infine, c’è il capitolo arbitri che rischia di essere anche più scivoloso per il futuro presidente FIGC. Nelle intenzioni di Gravina questa riforma, che avrebbe portato i direttori di gara nel professionismo e fuori dall’area di controllo dell’AIA e sotto l’ombrello della FIGC, avrebbe dovuto vedere la luce nelle prossime settimane ed essere attuata per l’inizio della prossima stagione. Per questo l’intenzione era di creare una società partecipata al 100% dalla Federazione che raccogliesse i direttori di gara di vertice con contratto di base autonomo per i nuovi e a tempo determinato per quelli con più esperienza. Un consiglio d’amministrazione indipendente con tre componenti al quale spetterà il compito di nominare un designatore, un direttore tecnico e con un budget iniziale di 20 milioni. Ma ora il rischio che salti tutto l’impianto è più concreto che mai.

Con l’addio di Gravina è molto probabile che questa riforma salti completamente, anche perché comunque il lavoro da fare rimane molto, soprattutto nel trovare un accordo con l’AIA, non proprio felice di vedersi sottrarre il controllo sulla formazione e promozione degli arbitri. Inoltre, l’associazione arbitri per il momento è retta dal vicepresidente vicario Francesco Massini perché il numero uno Antonio Zappi è stato inibito per 13 mesi per le presunte pressioni esercitate sui responsabili degli organi tecnici di Serie C e Serie D, con l’obiettivo di favorire alcune nomine. Zappi dopo aver perso l’appello ha perso anche quello al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI che ha respinto la richiesta di sospensiva confermando la sanzione. Insomma, il calcio italiano a vari livelli è privo dei suoi vertici e attendere fino al 22 giugno, giorno delle elezioni federali, non fa altro che far slittare quelle poche riforme che erano sul tavolo negli scorsi mesi.