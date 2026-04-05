Finale Mondiali, la FIFA alza ancora i prezzi: oltre 4mila euro per un biglietto

Come riporta La Gazzetta dello Sport, nella nuova fase di vendita dei tagliandi per l’ultimo atto della competizione iridata 2026 il prezzo massimo ha raggiunto i 10.990 dollari, circa 9.540 euro . Nella precedente finestra di vendita, dopo la fase a sorteggio dello scorso dicembre, lo stesso posto era venduto a 8.680 dollari (7.360 euro), facendo segnare così un aumento superiore ai 2.000 euro .

Nonostante le grandi polemiche e anche qualche azione legale da parte delle associazioni dei tifosi, la FIFA ha alzato nuovamente i prezzi per i biglietti della finale dei Mondiali che si giocherà il prossimo 19 luglio al MetLife Stadium nello stato del New Jersey.

Ma questo aumento no si è verificato solamente per la fascia più alta, ma bensì si è verificato per tutte le categorie disponibili: la Categoria 2 è salita a 7.380 dollari, da 5.575, e la Categoria 3 a 5.785 dollari, da 4.185. Un aumento di circa 1.600 dollari rispetto alla finale dei Mondiali 2022 in Qatar.

L’incremento è arrivato con la riapertura delle vendite, segnata da problemi tecnici e lunghe attese sul sito ufficiale. Alcuni utenti sono stati indirizzati erroneamente verso altre fasi di vendita riservate a specifici tifosi, prima che la FIFA correggesse il sistema.

Sicuramente questo ulteriore aumento attirerà diverse critiche nei confronti del massimo organo del calcio mondiale governato da Gianni Infantino che era già finito nel mirino per la scelta di adottare un un sistema di prezzi dinamici, che varia in base alla domanda. Proprio per questa decisione un gruppo di 69 deputati del Congresso USA hanno criticato ufficialmente il modello, sostenendo che rischia di rendere il Mondiale «il più esclusivo e inaccessibile di sempre».