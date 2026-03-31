Ci sarebbero stati “accordi informali e collusioni” tra i 9 indagati dell’inchiesta milanese, ossia tra dirigenti del Comune di Milano e manager e consulenti di Milan e Inter, per “turbare”, ossia pilotare, tra il 2019 e il 2025, il “procedimento amministrativo diretto alla alienazione/valorizzazione della Grande funzione urbana (Gfu) ‘San Siro‘” e, in particolare, anche la “determinazione del contenuto dell’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse relative” allo stadio Meazza e alle aree limitrofe, “adottato in data 24.3.2025”. È questa in particolare l’accusa della Procura di Milano sulla vendita di San Siro, secondo quanto riportato dall’ANSA.

Avviso, scrivono i pm, “da ritenersi atto equipollente ad un bando in quanto volto alla ‘Verifica di eventuali ulteriori proposte relative al compendio immobiliare'” da mettere “in concorrenza” rispetto “alla proposta di acquisto formulata da Fc Internazionale spa e Ac Milan spa” l’11 marzo 2025. Una presunta turbativa “posta in essere dalla fase genetica del procedimento e protratta sino a stabilirne, nella sostanza, il contenuto” di quell’avviso.

I nove indagati, si legge nell’imputazione di turbativa, “attraverso accordi informali e collusioni tra loro, nel contesto del procedimento amministrativo diretto alla alienazione/valorizzazione della Grande funzione urbana (Gfu) ‘San Siro'”, che si è sviluppato “nel corso degli anni (approssimativamente tra il 2017 e il 2025)”, “turbavano il procedimento amministrativo volto alla determinazione del contenuto dell’Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse relative al compendio immobiliare della Grande funzione urbana (Gfu) ‘San Siro'”, comprensivo “dello stadio G. Meazza, adottato in data 24.3.2025”.

Vendita San Siro, chi sono i nove indagati

In particolare, come detto, sono nove gli indagati. Christian Malangone è indagato “in qualità di direttore generale del Comune di Milano dal 2018”, mentre Giancarlo Tancredi “in qualità di Rup per la dismissione dello Stadio” dal 18.7.2019 al 29.10.2021 e “assessore alla Rigenerazione urbana da ottobre 2021 al luglio 2025”. Simona Collarini “quale direttore della Direzione specialistica Pianificazione e Programmazione Servizi, Rup per la dismissione” dal Meazza “dal 29.10.2021, già dirigente della Direzione Rigenerazione urbana del Comune di Milano dal 6.02.2022 al 28.02.2025”.

Tra i club, Mark Van Huuksloot, poi, quale “procuratore” dell’Inter “dal 15.11.2018 al 11.03.2025” e Alessandro Antonello come amministratore delegato nerazzurro “dal 26.10.18 al 06.03.25”. Ada Lucia De Cesaris (ex assessore all’urbanistica dal 2011 e vicesindaco fino al 2015 nella giunta Pisapia), inoltre, in qualità “di consulente” dell’Inter “in relazione all’intervento di rinnovamento e sviluppo dello Stadio” e dell’area pubblica circostante. E ancora Fabrizio Grena, come amministratore di Emerald Pine Capital Italia srl e consulente dell’Inter.

Per quanto riguarda il Milan, invece, Giuseppe Bonomi è indagato come “amministratore della società Sportlifecity srl di proprietà di Ac MIlan, nonché consulente” del club “per il nuovo stadio San Siro”. Infine, Marta Spaini, consulente del Milan “in relazione all’intervento di rinnovamento e sviluppo dello Stadio” e delle aree attorno.