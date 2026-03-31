Inter, strisce nere più larghe di quelle blu e loghi gialli intenso: ecco la prima maglia 2026/27

Secondo quanto riportato da Footy Headlines, la prima maglia 2026/27 dell’Inter presenterà come di consueto le strisce verticali nere e blu , ma saranno a zig-zag per finire con un colletto stile polo , mentre i loghi saranno in giallo intenso .

Come di consueto anche per la prossima stagione le divise saranno firmate da Nike, con cui l’Inter ha un accordo valido fino al 2031, e presenteranno un carattere di novità rispetto alla tradizione che vuole le strisce verticali tutte dritte. Un esperimento che il marchio statunitense ha adottato anche in passato cambiando l’orientamento delle strisce. Per quanto riguarda i loghi è stato scelto il colore University Gold, che viene definito come una tonalità a metà fra il giallo e l’arancione.

Tornando alle strisce, il tema dominante della prossima maglia di Lautaro Martinez e compagni, quelle nere saranno più larghe di quelle blu, con queste ultime che saranno a zig zag sia sul fronte che sul retro. La prima maglia 2026/27 dell’Inter sarà disponibile alla vendita a partire dal mese di maggio.