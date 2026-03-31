San Siro, l’accusa dei pm: «Accordi tra dirigenti comunali e club per pilotare la vendita del Meazza»

Gli accordi informali tra dirigenti del Comune di Milano e manager e consulenti di Milan e Inter sarebbero avvenuti per “turbare”, ossia pilotare, tra il 2019 e il 2025, il “procedimento amministrativo diretto alla alienazione/valorizzazione della Grande funzione urbana (Gfu) ‘San Siro‘” e, in particolare, anche la “determinazione del contenuto dell’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse relative” allo stadio Meazza e alle aree limitrofe, “adottato in data 24.3.2025”.S

Ci sarebbero stati “accordi informali e collusioni” tra i 9 indagati dell’inchiesta milanese sulla vendita di San Siro per pilotare il procedimento. Lo riporta l’ANSA, citando l’imputazione della Procura.

In particolare, tra l’altro, Giancarlo Tancredi, che era assessore alla Rigenerazione urbana, e Christian Malangone, direttore generale del Comune, tra il 4 e il 5 novembre 2021, “in violazione dei doveri inerenti alle loro funzioni”, avrebbero condiviso con Ada De Cesaris, ex assessore, avvocata e “consulente” dell’Inter, la proposta “di delibera di Giunta numero 1379 del 5.11.2021 relativa alla dichiarazione di pubblico interesse, prima che fosse portata all’attenzione della Giunta comunale per la discussione, le eventuali modifiche, l’approvazione e la successiva pubblicazione”. E così “rivelavano notizie di ufficio le quali dovevano rimanere segrete”.

In più, sempre Tancredi, secondo i pm, avrebbe condiviso con Mark Van Huuksloot, che era manager del club nerazzurro, “la proposta di Delibera numero 28 del 19.01.2023 a conclusione del Dibattito pubblico prima che fosse portata all’attenzione della Giunta comunale per la discussione, le eventuali modifiche, l’approvazione e la successiva pubblicazione”, sempre rivelando “notizie di ufficio le quali dovevano rimanere segrete”.