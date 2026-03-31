Vendita San Siro, i pm: «Accordi anche per neutralizzare il vincolo culturale. Il Comune ha permesso ai club lo sfruttamento dell'area»

I nove indagati nell’inchiesta milanese sulla vendita di San Siro avrebbero anche condiviso “i dettagli in merito ai potenziali vincoli culturali pendenti” sullo stadio, “stabilendo e concordando che la procedura amministrativa di vendita” dovesse “concludersi entro e non oltre il 10 novembre 2025, al solo scopo di neutralizzare il vincolo legale e di interesse pubblico riconosciuto dal Ministero della Cultura”, riguardante “il solo stadio ma che avrebbe reso l’operazione non più di interesse per le squadre”. Lo scrivono i pm nelle imputazioni, che hanno portato alle perquisizioni di stamani da parte della Gdf, autorizzate dal gip perché alcune attività hanno riguardato avvocati indagati.

Sempre i dirigenti comunali, i manager dell’epoca e i consulenti di Milan e Inter, secondo la Procura, avrebbero anche valutato e condiviso “gli aspetti economici riguardanti il valore del compendio immobiliare (per il quale il Comune di Milano ha richiesto relazioni estimative all’Agenzia delle Entrate e a due consulenti esterni) e le deduzioni/scomputi dal prezzo di vendita finale legati alla successiva esecuzione dei lavori”. Poi, si legge, “analizzavano congiuntamente gli aspetti tecnico-urbanistici inerenti al Pgt (Piano di Governo del Territorio)”.