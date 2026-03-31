Stipendio Dzeko: quanto guadagna l’attaccante bosniaco

Questa sera gli occhi saranno puntati su Edin Dzeko, grande protagonista della finale playoff per i Mondiali 2026 tra Bosnia ed Italia. A 40 anni, l’attaccante continua a essere decisivo e simbolo della sua nazionale, confermando una longevità rara nel calcio moderno.

La carriera di Dzeko è lunga e ricca di tappe prestigiose. Dopo gli inizi tra Bosnia e Repubblica Ceca, si è imposto al Wolfsburg, vincendo la Bundesliga 2008/09. Il salto definitivo arriva al Manchester City, dove conquista due Premier League e diverse coppe nazionali. In Italia diventa un riferimento prima con la Roma, di cui è stato anche capitano, e poi con l’Inter, con cui ha vinto Coppa Italia e Supercoppa. Più recente l’esperienza tra Fenerbahçe, Fiorentina e infine Schalke 04.