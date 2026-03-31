Stipendio Dzeko: quanto guadagna l’attaccante bosniaco

Questa sera gli occhi saranno puntati su Edin Dzeko, grande protagonista della finale playoff per i Mondiali 2026 tra Bosnia ed Italia. A 40 anni, l’attaccante continua a essere decisivo e simbolo della sua nazionale, confermando una longevità rara nel calcio moderno.
La carriera di Dzeko è lunga e ricca di tappe prestigiose. Dopo gli inizi tra Bosnia e Repubblica Ceca, si è imposto al Wolfsburg, vincendo la Bundesliga 2008/09. Il salto definitivo arriva al Manchester City, dove conquista due Premier League e diverse coppe nazionali. In Italia diventa un riferimento prima con la Roma, di cui è stato anche capitano, e poi con l’Inter, con cui ha vinto Coppa Italia e Supercoppa. Più recente l’esperienza tra Fenerbahçe, Fiorentina e infine Schalke 04.
Stipendio Dzeko, la carriera del bomber bosniaco
Dal punto di vista statistico, i numeri spiegano la grandezza del centravanti bosniaco: oltre 900 presenze ufficiali e quasi 400 gol in carriera, con reti distribuite tra Bundesliga, Premier League, Serie A e competizioni europee. Inoltre, è il miglior marcatore della storia della Bosnia, con una continuità realizzativa che dura dal 2007.
Anche il palmarès è di altissimo livello: campione di Germania, due volte campione d’Inghilterra, vincitore di FA Cup, Coppa di Lega inglese e diversi trofei in Italia. A livello individuale spiccano il titolo di capocannoniere della Bundesliga e della Serie A, oltre a numerosi riconoscimenti personali.
Quanto guadagna Dzeko: le cifre
Il tema dello stipendio Dzeko resta centrale anche in questa fase finale della carriera. Nell’ultima esperienza alla Fiorentina, il bosniaco percepiva circa 1,8 milioni di euro a stagione prima del passaggio allo Schalke 04 nel gennaio 2026. Nel club tedesco, invece, il suo ingaggio è sceso a circa 300mila euro a stagione, una cifra nettamente inferiore rispetto al passato ma in linea con una scelta di fine carriera. In generale, nel corso degli anni Dzeko ha sempre mantenuto stipendi importanti, coerenti con il suo status internazionale.
Stasera, al di là dello stipendio Dzeko, sarà ancora una volta il campo a parlare: l’Italia è avvisata, perché il “cigno di Sarajevo” non ha ancora smesso di fare la differenza.