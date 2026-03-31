Cosa succede se il Napoli mette Lukaku fuori rosa? Il tema stipendio e il contratto collettivo

Cosa succede se il Napoli mette fuori rosa Romelu Lukaku? La vicenda legata alla mancata risposta alla convocazione per la ripresa degli allenamenti apre soprattutto un fronte economico, oltre che disciplinare, regolato in modo dettagliato dal contratto collettivo dei calciatori di Serie A.

Il club partenopeo oggi si è espresso pubblicamente, con una nota in cui ha ventilato l’ipotesi di mettere fuori squadra l’attaccante belga: “SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato”. Uno scontro che si è acceso dopo la decisione di Lukaku di rimanere in Belgio per curarsi dopo un infortunio.