Cosa succede se il Napoli mette Lukaku fuori rosa? Il tema stipendio e il contratto collettivo

Cosa succede se il Napoli mette fuori rosa Romelu Lukaku? La vicenda legata alla mancata risposta alla convocazione per la ripresa degli allenamenti apre soprattutto un fronte economico, oltre che disciplinare, regolato in modo dettagliato dal contratto collettivo dei calciatori di Serie A.
Il club partenopeo oggi si è espresso pubblicamente, con una nota in cui ha ventilato l’ipotesi di mettere fuori squadra l’attaccante belga: “SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato”. Uno scontro che si è acceso dopo la decisione di Lukaku di rimanere in Belgio per curarsi dopo un infortunio.
Per quanto riguarda eventuali multe o decisioni, tutto parte dall’accordo collettivo firmato da Lega Serie A, FIGC e Assocalciatori la scorsa estate. L’accordo prevede la possibilità di curarsi privatamente, comunicandolo perà alla societùà e affidandosi soltanto a professionisti qualificati.
Se l’assenza fosse ritenuta ingiustificata, tuttavia, il Napoli potrebbe attivare subito il sistema sanzionatorio dell’articolo 8, che va dall’ammonizione fino alla risoluzione del contratto passando dalla multa e dalla scelta di mettere il giocatore fuori rosa. La multa può arrivare fino al 20% dello stipendio mensile: nel caso di Lukaku, significa una sanzione nell’ordine dei 100mila euro netti per una singola mensilità (considerando l’ingaggio da 6 milioni di euro netti annui per il belga con il Napoli). A questa può aggiungersi, nei casi più gravi o reiterati, la riduzione della retribuzione, che incide direttamente sull’ingaggio complessivo, ma che passa appunto solo da casi particolarmente gravi.
Ma cosa cambierebbe dal punto di vista economico l’ipotesi di mettere Lukaku fuori rosa? Si tratta di una misura che da sola non comporta automaticamente il taglio dello stipendio: il contratto collettivo è chiaro nel prevedere che anche un calciatore escluso dagli allenamenti con la prima squadra debba continuare a percepire la retribuzione e avere a disposizione strutture adeguate per allenarsi. In altre parole, il Napoli può mettere Lukaku fuori rosa, ma non può smettere di pagarlo per questo solo motivo.
La situazione cambia solo in presenza di presupposti ulteriori. Il riferimento contenuto nel comunicato del Napoli alla mancata risposta alla convocazione richiama infatti l’articolo 5.2.13: se il calciatore risulta irreperibile per tre convocazioni, distanziate di almeno 48 ore nell’arco di una settimana, la società può sospendere l’obbligo di pagamento dello stipendio. In termini concreti, se Lukaku non dovesse rispondere a tre convocazioni per l’allenamento entro sabato 4 aprile (considerando che oggi non ha risposto alla prima), il Napoli potrebbe sospendergli lo stipendio fino a che il caso non rientrerà. In sostanza, si parla di circa 16mila euro netti al giorno. Ma la situazione è in divenire e bisognerà aspettare i prossimi giorni per decifrare i prossimi passaggi.