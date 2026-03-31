Tottenham, non solo l’incubo retrocessione: bilancio 2025 in rosso di oltre 100 milioni

Considerando anche le plusvalenze da player trading, pari a 52,6 milioni di sterline (82,3 milioni nel 2023/24), i ricavi complessivi del club inglese salgono a 617,9 milioni di sterline (circa 722,0 milioni di euro), in crescita rispetto alla stagione precedente. L’aumento del fatturato, trainato dal percorso in Europa League e dalla solidità del business commerciale, non è però bastato a compensare il calo dei ricavi televisivi e l’incremento dei costi, con un EBITDA in discesa del 22% a 112,3 milioni di sterline (circa 131,0 milioni di euro).

Il Tottenham nella stagione 2024/25 ha così registrato ricavi per complessivi 617,9 milioni di sterline, includendo anche le plusvalenze da cessioni dei calciatori, rispetto ai 610,5 milioni circa dell’esercizio precedente (528,2 milioni di fatturato più 82,3 milioni di plusvalenze). La crescita è stata sostenuta dal ritorno nelle competizioni europee e dall’aumento dell’attività allo stadio.

Tottenham bilancio 2025 – I costi

Più rapidamente dei ricavi, tuttavia, per il Tottenham sono cresciuti anche i costi nel corso della stagione 2024/25. In particolare, i costi operativi complessivi sono saliti a 668,2 milioni di sterline (circa 781,0 milioni di euro), rispetto ai 589,2 milioni del 2023/24.

I costi voce per voce:

Costi per il personale: 255,8 milioni di sterline (circa 299,0 milioni di euro; 221,9 milioni nel 2023/24);

Svalutazioni: 56,9 milioni di sterline (circa 66,0 milioni di euro; 68,8 milioni nel 2023/24);

Costi straordinari: 11,6 milioni di sterline (circa 14,0 milioni di euro; 1,5 milioni nel 2023/24);

Altri costi operativi: 197,3 milioni di sterline (circa 231,0 milioni di euro; 161,4 milioni nel 2023/24);

Ammortamenti: 146,7 milioni di sterline (circa 171,0 milioni di euro; 135,6 milioni nel 2023/24);

TOTALE: 668,2 milioni di sterline (circa 781,0 milioni di euro).

Tottenham bilancio 2025 – Perdita e debiti

La differenza tra costi e ricavi è stata pari a -50,4 milioni di sterline (rispetto al +21,3 milioni del 2023/24). A pesare sono stati anche gli oneri finanziari (legati in larga parte al finanziamento per la costruzione dello stadio), con costi pari a 72,7 milioni di sterline (50,2 milioni nel 2023/24), che hanno portato così a una perdita prima delle tasse di 120,6 milioni di sterline (-26,0 milioni) e a una perdita dopo le tasse di 94,7 milioni (-26,2 milioni).

Tra le altre voci, il patrimonio netto è pari a 620,2 milioni di sterline (circa 726,0 milioni di euro), mentre sul fronte dell’indebitamento netto si registra un valore di 831,2 milioni di sterline (circa 973,0 milioni di euro), in aumento rispetto ai 772,5 milioni del 2024. Il debito complessivo è pari a 851,7 milioni di sterline, con oltre il 90% a tasso fisso e un tasso medio del 3,07%, mentre la durata media è di 17,6 anni con scadenze fino al 2051, elemento che contribuisce alla sostenibilità finanziaria nel lungo periodo.