Ufficiale, Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham

Il compito primario di De Zerbi, che ha risolto il suo contratto con il Marsiglia l’11 febbraio scorso, sarà raggiungere al più presto la salvezza in Premier League . Quindi servirà lavorare sulla testa dei calciatori che fino a qualche settimana fa volavano a Madrid per giocarsi gli ottavi di finale di Champions League e ora più che mai dovranno battagliare con formazioni come West Ham , Nottingham Forest e Leeds per mantenere la categoria e non scivolare in Championship.

Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham . Il tecnico italiano ha firmato l’accordo con la società inglese nel pomeriggio odierno e non si tratta di un incarico ad interim, come successo con il suo predecessore Igor Tudor , vista la durata quinquennale dell’accordo.

«Sono entusiasta di unirmi a questo fantastico club, che è uno dei più grandi e prestigiosi al mondo», le prime parole di De Zerbi come allenatore del Tottenham. «In tutte le mie discussioni con la dirigenza del club, la loro ambizione per il futuro è stata chiara: costruire una squadra capace di raggiungere grandi risultati, e farlo giocando un calcio che entusiasmi e ispiri i nostri tifosi. Sono qui perché credo in questa ambizione e ho firmato un contratto a lungo termine per dare tutto me stesso per realizzarla», ha continuato De Zerbi.

Lo stesso allenatore italiano ha precisato quale è il suo obiettivo più importante da raggiungere in questa stagione: «La nostra priorità a breve termine è scalare la classifica della Premier League, che sarà il nostro unico focus fino al fischio finale dell’ultima partita della stagione. Non vedo l’ora di scendere in campo e lavorare con questi giocatori per raggiungere questo obiettivo».

Per quanto riguarda il contratto di De Zerbi, come detto il Tottenham dopo l’esperimento Tudor ad interim ha voluto dare ampio mandato al tecnico italiano facendogli firmare un contratto di cinque anni. Per convincere l’ex Marsiglia e Sassuolo, secondo quanto riportano dall’Inghilterra, nell’accordo potrebbe essere previsto un ricco bonus per De Zerbi in caso di permanenza in Premier League. L’esordio di De Zerbi sulla panchina degli Spurs è in programma il 12 aprile in casa del Sunderland.