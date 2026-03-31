San Siro, gli inquirenti: le intenzioni di Inter e Milan per il nuovo stadio note in Comune dal 2017

I dirigenti del Comune erano consapevoli già dal 2017 delle intenzioni di Inter e Milan di demolire l’attuale Meazza e costruire un nuovo impianto nella stessa area. Lo riporta l’Ansa, citando gli atti dell’inchiesta milanese sulla vendita dello stadio Meazza da parte di Palazzo Marino ai due club e nella quale, per ora, ci sono 9 indagati tra cui gli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada Lucia De Cesaris – quest’ultima in qualità di consulente della squadra nerazzurra – il dg del Comune, Christian Malangone, ed ex dirigenti e consulenti delle due società.

Dalla ricostruzione emersa dalle indagini della Procura di Milano e dal Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza, infatti, “si ravvisa la piena consapevolezza in capo ai dirigenti del Comune di Milano – quantomeno da fine 2017 – delle reali intenzioni” di Inter e Milan riguardo allo stadio Meazza: “ovverosia l’abbattimento” della vecchia struttura e “la realizzazione sull’area della GFU (Grande Funzione Urbana) San Siro un nuovo impianto sportivo e di aree commerciali e museali limitrofe”.