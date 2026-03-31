Lukaku non si presenta agli allenamenti, il Napoli: «Valuteremo se metterlo fuori rosa»

«Questa stagione è stata molto difficile per me, tra infortunio e perdite personali. So che si è parlato molto della mia situazione negli ultimi giorni ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente e mi sono fatto visitare mentre ero in Belgio», aveva scritto ieri Romelu Lukaku, sui suoi canali social, parlando per la prima volta dopo gli screzi di questi ultimi giorni con il Napoli.

«È emerso che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo flessore dell’anca vicino al tessuto cicatriziale, dato che è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per essere pronto quando verrò chiamato in causa», ha spiegato l’attaccante.

«Penso che molti di voi abbiano visto l’intervista che ho fatto a Verona. Non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c’è niente che desideri di più che giocare e vincere con la mia squadra. Ma ora devo assicurarmi di essere al 100% dal punto di vista clinico, perché non lo sono stato di recente e questo ha avuto un impatto negativo a livello mentale. È stato un anno difficile, ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i loro obiettivi quando sarò chiamato in causa. Questo è tutto ciò che desidero», ha concluso.