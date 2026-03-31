Nutella e non solo: oltre 22 miliardi di fatturato per la holding Ferrero

Al 31 agosto 2025, 3F’s Group contava 62.797 dipendenti e 64 stabilimenti produttivi nel mondo, gestendo un totale di asset consolidati pari a 27,4 miliardi di euro. È il primo bilancio consolidato per 3F’s Holding (3F’s Group) che, dal 24 febbraio 2025, è la società capogruppo ultima di Ferrero Group e Cth Invest Group, e riunisce entrambe le realtà sotto un’unica struttura interamente controllata da Giovanni Ferrero.

La Ferrero 3F’s, holding proprietaria del gruppo Ferrero e di Cth Invest, ha chiuso l’esercizio finanziario al 31 agosto 2025 con un fatturato consolidato pari a 22,3 miliardi di euro, in crescita del 5,3% rispetto all’anno precedente. L’ebitda è stato pari a 3,2 miliardi, in aumento dell’11,2%.

“Siamo soddisfatti dell’andamento positivo che caratterizza tutte le aree del business. La nostra crescita riflette la solida performance organica sia di Ferrero Group che di Cth Invest Group, trainata dalla continua innovazione dei nostri marchi iconici e supportata da acquisizioni strategiche mirate” commenta Giovanni Ferrero.

“Continuiamo a portare gioia alle generazioni di tutto il mondo attraverso i nostri brand iconici e, quest’anno, che segna gli l’ottantesimo della nostra storia, questo impegno rimane più forte che mai” afferma Lapo Civiletti, ceo di Ferrero Group. “La nostra strategia di crescita continua a dare risultati. Questi progressi riflettono la nostra fiducia nel futuro e la nostra capacità di investire con una visione di lungo periodo a supporto di una crescita sostenibile”.

Nel corso dell’esercizio, i ricavi consolidati – spiega la Ferrero – hanno riflesso la solidità di un portafoglio di dolciumi confezionati ampio e diversificato, che va oltre il segmento cioccolato, e include biscotti e prodotti da forno, caramelle, gelati e snack. Nel 2025 l’azienda ha ampliato l’universo Nutella nel segmento dei prodotti da forno surgelati, ha lanciato Tic Tac Two, una nuova gamma senza zucchero e con due strati di gusto e, attraverso Wells Enterprises, parte del Gruppo Ferrero, ha aggiunto al segmento dei gelati tre marchi iconici in Nord America. “Le nostre solide performance riflettono il valore di un portafoglio diversificato e la nostra capacità di crescere in categorie e geografie differenti” sottolinea Guido Giannotta, amministratore di Cth Invest Group.

“Abbiamo rafforzato la nostra leadership – aggiunge – nel segmento sugar confectionery e nei biscotti premium, ampliato la nostra offerta e consolidando la nostra presenza nei mercati chiave, continuando allo stesso tempo a sostenere gli investimenti in corso, a dimostrazione della resilienza e della competitività del Gruppo Cth”. Della holding fanno parte le società affiliate controllate da Cth Invest Group, tra cui Ferrara, Nonni’s Bakery, Fox’s Burton’s Company e Fine Biscuits Company.