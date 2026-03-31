Dove vedere Ungheria Grecia tv streaming: guarda la partita in diretta

Le due squadre scendono in campo per un incontro amichevole che chiuderà questa finestra di fine marzo dedicata alle nazionali. Nessuna delle due ha centrato la qualificazione ai prossimi Mondiali che inizieranno l’11 giugno e si disputeranno fra Stati Uniti, Messico e Canada.

Dove vedere Ungheria Grecia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Ungheria-Grecia, match amichevole prima dell’inizio dei Mondiali, si terrà alla Puskás Aréna di Budapest, il 31 marzo 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 19.00.

La sfida non sarà disponibile gratuitamente in Italia e nemmeno a pagamento Infatti, se l’Italia, che sarà sotto la guida di Gennaro Gattuso, sarà in onda come sempre sulla Rai, le altre gare delle qualificazioni Mondiali e le amichevoli saranno in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), comprese alcune amichevoli, ma non questa.