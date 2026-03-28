Il nuovo sindaco di Parigi riapre il dossier Parco dei Principi: possibile vendita al PSG

Con l’elezione del suo successore, le discussioni sono ora ripartite. E sono già iniziate, come ha lasciato intendere Emmanuel Grégoire in un’intervista a Le Parisien : « Il presidente del PSG (Nasser Al-Khelaïfi, ndr) mi ha chiamato già lunedì mattina e sono stato molto felice di questa telefonata », ha rivelato il sindaco.

Il nuovo sindaco di Parigi è già al lavoro. Meno di una settimana dopo la sua vittoria alle elezioni municipali, Emmanuel Grégoire si sta già occupando di diversi dossier delicati che giacciono sulla scrivania del municipio da molti mesi. Tra questi, la vendita (o meno) del Parco dei Principi, lo stadio che ospita il Paris Saint-Germain e che il club vorrebbe acquistare ma che la ex sindaca Anne Hidalgo non voleva cedere.

Tra le iniziative previste ci saranno una «consegna di una decorazione a tutta la squadra per la vittoria in Champions League» e un invito all’Hôtel de Ville, che verranno proposti al presidente, il quale dovrebbe incontrare presto il suo nuovo interlocutore anche al Parco dei Principi. «Probabilmente andrò allo stadio per PSG-Tolosa o per la sfida contro il Liverpool», ha annunciato il sindaco di Parigi.

Il punto più importante resta però il dossier dello stadio, che sarà presto rimesso sul tavolo. «Desidero che costruiamo insieme il futuro del Parco dei Principi a Parigi e sarà all’ordine del giorno del Consiglio di Parigi straordinario di metà aprile», ha promesso Emmanuel Grégoire, che non ha mai nascosto la volontà di vedere il PSG restare nella capitale. Resta poi da trovare un accordo e stabilire un prezzo di vendita, cosa che non sarà semplice.

Prima della sua elezione, la questione dello stadio faceva già parte del programma di campagna dell’ex vice di Anne Hidalgo. Grégoire voleva «trasformare la Porte de Saint-Cloud in un quartiere vivo, aperto, verde e popolare, con strutture sportive di prossimità, uno spazio museale e un ambiente di vita più tranquillo». Un punto che dovrà essere discusso anche con il Paris Saint-Germain.