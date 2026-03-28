Dal Portogallo al Marocco, Puma svela le maglie delle sue Nazionali per i Mondiali

Ogni maglia è stata sviluppata per raccontare l’identità della propria nazione, combinando simboli, colori e riferimenti culturali con tecnologie pensate per il calcio di alto livello. « Ogni kit di questa collezione porta con sé lo spirito di una nazione: colori, simboli e storie. Abbiamo spinto l’innovazione nelle performance più lontano che mai, ma l’anima di ogni design nasce dalle persone che lo indossano », ha spiegato Maria Kiebacher , Director Product Line Management Teamsport Apparel di Puma.

Puma ha presentato ufficialmente i nuovi kit Home e Away delle proprie nazionali in vista della più grande competizione calcistica internazionale dell’estate: i Mondiali di calcio. La collezione, mostrata per la prima volta nelle strade di New York, è ora disponibile e rappresenta uno dei progetti di design più ambiziosi del brand.

La collezione riunisce nazionali provenienti da tutto il mondo: Portogallo, Marocco, Ghana, Paraguay, Senegal, Costa d’Avorio, Repubblica Ceca, Svizzera, Nuova Zelanda, Austria ed Egitto, confermando la posizione del marchio tra i principali protagonisti nel panorama dei kit internazionali.

Portogallo, Marocco e Ghana: identità e simboli nazionali

La nuova Home del Portogallo prende ispirazione dalla forza dell’oceano. La base rossa è attraversata da un motivo ondulato tono su tono che richiama il movimento dell’Atlantico, elemento centrale nella storia e nella cultura del Paese. I dettagli verde e oro rafforzano l’identità cromatica nazionale, mentre lo stemma portoghese ancora il design alla tradizione. Il risultato è una maglia audace ed elegante, pensata per il palcoscenico internazionale. La maglia Home del Portogallo

La Home del Marocco si distingue per il suo rosso intenso, simbolo di carattere e determinazione. Gli accenti verdi e i motivi tradizionali su colletto e maniche richiamano l’eredità culturale marocchino e l’estetica dell’artigianato locale. Il design è essenziale ma ricco di significato: una maglia pulita, sicura e carica di ambizione. La divisa del Marocco

La Home del Ghana è una celebrazione di energia e identità nazionale. La base bianca è attraversata da motivi geometrici in rosso, giallo e verde, i colori della bandiera, che trasmettono ritmo e dinamismo. Al centro spicca l’iconica Black Star, simbolo del Paese e cuore del design. Una maglia pensata per essere immediata, celebrativa e impossibile da ignorare.

La maglia del Ghana ai Mondiali

Svizzera, Austria e Paraguay: tradizione europea e reinterpretazioni moderne

La Home della Svizzera punta su un design essenziale ma estremamente riconoscibile. Il rosso intenso domina la maglia, arricchito da dettagli bianchi puliti che richiamano la bandiera nazionale. La croce svizzera in primo piano diventa il fulcro visivo del kit, incarnando precisione, equilibrio e orgoglio nazionale. La divisa Home della Svizzera

La Home dell’Austria combina rosso e nero in una composizione forte e senza compromessi. Il design trasmette solidità e determinazione, mantenendo una linea pulita che valorizza i colori storici della nazionale. Una maglia pensata per comunicare intensità e carattere sul campo. Così giocherà l’Austria

Per il Paraguay, Puma ha reinterpretato uno dei design più classici del calcio internazionale. Le tradizionali strisce rosse e bianche vengono riproposte con una finitura leggermente “distressed”, che aggiunge profondità visiva e modernità al look. Il risultato è una maglia che unisce tradizione e stile contemporaneo. La maglia del Paraguay

Senegal, Costa d’Avorio ed Egitto: cultura africana e orgoglio identitario

La Home del Senegal unisce eleganza e orgoglio culturale. Il design è caratterizzato da motivi tono su tono che aggiungono texture e profondità al classico colore della nazionale. Il risultato è una maglia raffinata che celebra l’identità del Paese mantenendo un’estetica moderna. L’identità del Senegal

La Home della Costa d’Avorio trasmette calore ed energia, ispirandosi ai tessuti tradizionali ivoriani. I pattern integrati nel design aggiungono dinamismo alla maglia, creando un equilibrio tra tradizione culturale e spirito festivo tipico del calcio africano. La divisa della Costa d’Avorio

La Home dell’Egitto si sviluppa attorno al classico rosso della nazionale, reinterpretato con dettagli grafici che richiamano la ricca storia e il patrimonio culturale del Paese. Il design combina eleganza e identità, mantenendo una linea pulita che valorizza i simboli nazionali. La maglia dell’Egitto

Nuova Zelanda e Repubblica Ceca: minimalismo e carattere

La divisa casalinga della Nuova Zelanda punta su una potenza visiva essenziale. Il tradizionale total black viene arricchito da texture ispirate ai paesaggi naturali del Paese, creando una maglia che trasmette forza, identità e sobrietà. Nuova Zelanda, All Blacks anche nel calcio

Si chiude con la Home della Repubblica Ceca, che si presenta in un rosso intenso, radicato nella tradizione della nazionale. Il design è pulito e diretto, pensato per esprimere orgoglio e spontaneità, con un’estetica moderna che valorizza la semplicità. La divisa Home della Repubblica Ceca