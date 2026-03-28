La Bosnia sconta le sanzioni FIFA: stadio a capienza ridotta contro l'Italia

Sulla strada tra la squadra di Gattuso e la rassegna iridata c’è ancora un ostacolo da superare: la Bosnia. La Nazionale di Dzeko e compagni ha avuto la meglio sul Galles nell’altro playoff, conquistando la finalissima, che – grazie al sorteggio di novembre 2025 – giocherà tra le mura amiche.

Giorni decisivi per la Nazionale italiana di calcio, che dopo il successo per 2-0 nella sfida contro l’Irlanda del Nord, scenderà in campo martedì sera (31 marzo, calcio d’inizio alle ore 20.45) per giocarsi definitivamente l’accesso alla prossima edizione della Coppa del Mondo. Un torneo che vede gli Azzurri assenti da 12 anni e che in estate si disputerà tra USA, Canada e Messico.

Lo stadio scelto per la sfida è il Bilino Polje di Zenica, impianto degli anni ‘70 che sicuramente non annovera le caratteristiche degli stadi moderni. La capienza, come si legge sul sito dell’NK Celik Zenica (il club che vi gioca le sue partite casalinghe), ha una capienza di soli 13.812 posti, ma in molti sostengono che l’atmosfera che si crea al suo interno abbia il potere di “raddoppiare” il tifo.

Nonostante i posti non siano molti, l’impianto non potrà comunque essere tutto esaurito in occasione del match tra Bosnia e Italia. I padroni di casa, infatti, devono scontare una sanzione che gli è stata comminata dalla FIFA successivamente alla sfida contro la Romania del 15 novembre 2025, valida per il girone di qualificazione al Mondiale.

Nel dettaglio, la Federcalcio della Bosnia era stata sanzionata per comportamento scorretto della squadra, discriminazione, razzismo, utilizzo di materiale pirotecnico, disturbo durante gli inni nazionali e mancanza di ordine e sicurezza dentro e fuori dallo stadio. Insomma, un insieme di violazioni che ha prodotto una multa di 60mila franchi svizzeri e una partita casalinga da giocare con il 20% di pubblico in meno.

Da allora, la Bosnia non ha più giocato in casa, ma solamente in trasferta (contro l’Austria e contro il Galles). Per questo motivo si troverà ad affrontare la riduzione della capienza proprio nella gara contro l’Italia. Numeri alla mano, i posti disponibili dovrebbero essere poco più di 11mila, circa 10.500 considerando quelli riservati agli ospiti.

Tuttavia, è probabile che per questioni di sicurezza il pubblico sia addirittura inferiore, intorno ai 9mila posti. Tifosi che si faranno comunque sentire per cercare di spingere la propria Nazionale ad un Mondiale al quale ha partecipato una sola volta nella storia: nel 2014 in Brasile. Curiosamente, proprio l’ultima Coppa del Mondo per l’talia.