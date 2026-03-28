Qualificazioni Europei, dove vedere Italia Slovacchia Under 19 in tv e streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Slovacchia Under 19 tv streaming, gara valida per la seconda giornata della seconda fase delle qualificazioni agli Europei di categoria.

Gli Azzurrini sono stati inseriti nel gruppo sei insieme a Slovacchia, Turchia e Ungheria. A strappare il pass per la competizione continentale di categoria sarà solamente la prima classificata di ogni raggruppamento, quindi bisogna iniziare al meglio il proprio percorso all’interno del raggruppamento per i ragazzi di Bollini.