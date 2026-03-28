Qualificazioni Europei, dove vedere Islanda Italia Under 17 in tv e streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Islanda Italia Under 17 tv streaming, gara valida per la seconda giornata della seconda fase delle qualificazioni agli Europei di categoria.
Gli Azzurrini sono stati inseriti nel gruppo due insieme a Islanda, Romania e Portogallo. A strappare il pass per la competizione continentale di categoria sarà solamente la prima classificata di ogni raggruppamento, quindi bisogna iniziare al meglio il proprio percorso all’interno del raggruppamento per i ragazzi di Franceschini.
Dove vedere Islanda Itali Under 17 tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Islanda-Italia Under 17, match valido per la prima giornata della seconda fase delle qualificazioni per gli Europei, si terrà allo stadio Curi di Perugia, sabato 28 marzo 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 15.00. La sfida sarà visibile in diretta tramite Vivo Azzurro TV, la piattaforma streaming della FIGC dedicata alle varie nazionali azzurre.
I convocati di Franceschini:
PORTIERI
- Elia Cantarelli (Parma), Emanuele Giaretta (Juventus), Christian Lupo (Lecce);
DIFENSORI
- Matteo Albini (Como), Giampaolo Bonifazi (Roma), Lorenzo Dattilo (Roma), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Lorenzo Puricelli (Inter), Ludovico Varali (Parma);
CENTROCAMPISTI
- Francesco Ballarin (Venezia), Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Edoardo Biondini (Empoli), Francesco Gasparello (Atalanta), Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge);
ATTACCANTI
- Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Marcello Fugazzola (Atalanta), Kevin Fustini (Bologna), Jacopo Landi (Empoli), Diego Perillo (Empoli).